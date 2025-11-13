Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Αφγανοί υπήκοοι πραγματοποίησαν δύο επιθέσεις αυτοκτονίας στο Πακιστάν κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, συμπεριλαμβανομένης μίας στην πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ, δήλωσε σήμερα (13/11), ο Πακιστανός υπουργός Εσωτερικών Μοχσίν Νακβί.

Και οι δυο βομβιστές που εμπλέκονται στις επιθέσεις ταυτοποιήθηκαν ως Αφγανοί, είπε ο υπουργός κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του κοινοβουλίου, που μεταδόθηκε τηλεοπτικά. Δεν υπήρξε άμεση απάντηση από την Καμπούλ.

Ο Νακβί αναφερόταν στην επίθεση κατά την οποία βομβιστής καμικάζι ανατινάχθηκε προχθές Τρίτη( 12/11), κοντά σε αστυνομική περίπολο έξω από δικαστήριο στην πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ σκοτώνοντας 12 ανθρώπους και τραυματίζοντας 27.Τ

Federal Minister of Information @TararAttaullah stated in no ambiguous terms that the suicide attack in #Islamabad and the attack on Cadet College Wana were supported and sponsored by the Afghan TTA regime through the use of TTP Fitna al-Khawarij to fulfill #India‘s designs… pic.twitter.com/AJQpiIAcX5 — Red Marker – پیرِ ٹویٹر (@RedMarkar) November 12, 2025

Tη Δευτέρα (11/11) ένας άλλος βομβιστής έπεσε με το παγιδευμένο με εκρηκτικά όχημά του στην κεντρική πύλη στρατιωτικής σχολής στην περιοχή του Νοτίου Ουαζιριστάν, κοντά στο αφγανικό σύνορο, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους. Η έφοδος ενόπλων στη σχολή, την οποία διοικεί ο στρατός αλλά σε αυτήν εκπαιδεύονται πολίτες, πυροδότησε συγκρούσεις με Πακιστανούς στρατιώτες που συνεχίστηκαν για πάνω από 24 ώρες μέχρι που σκοτώθηκαν όλοι οι δράστες.

Το Πακιστάν και το Αφγανιστάν συγκρούστηκαν στα μέσα Οκτωβρίου με ασυνήθιστη ένταση, κυρίως κατά μήκος των συνόρων τους. Περισσότεροι από 70 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων περίπου 50 Αφγανοί πολίτες, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

Πηγή: ΑΠΕ