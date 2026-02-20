Αναστάτωση προκλήθηκε την περασμένη Δευτέρα στην επαρχία Μπουριράμ της Ταϊλάνδης.

Ελέφαντας επιτέθηκε στον ιδιοκτήτη του και προκάλεσε ζημιές σε οχήματα που βρίσκονταν κοντά του, επειδή τον διέκοψαν κατά τη διάρκεια του ζευγαρώματος.

Ο αρσενικός ελέφαντας Φλάι Πέτς Ουτάι, είχε μεταφερθεί στην περιοχή για να αναπαραχθεί και εξαγριώθηκε όταν ο φροντιστής του τον απομάκρυνε πρόωρα από το ζευγάρι του, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Στο βίντεο καταγράφεται το περιστατικό, στο οποίο φαίνεται ότι ο Φλάι καταστρέφει ότι βρίσκει μπροστά του, ανατρέπει αυτοκίνητο και οι κάτοικοι της περιοχής τον παρακολουθούν έντρομοι από απόσταση.

Δείτε το βίντεο:

Ο ιδιοκτήτης του υπέστη σοβαρό τραυματισμό στον πνεύμονα και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Στη συνέχεια, το ζώο τράπηκε σε φυγή, προκαλώντας ζημιές και κυνηγώντας τους ντόπιους.

Τέλος, σημειώνεται ότι ο ελέφαντας βρίσκεται υπό την παρακολούθηση κτηνιάτρων στο Elephant Kingdom, στην επαρχία Σουρίν.