Η αποστολή του ΝΑΤΟ στο Ιράκ έχει αποσυρθεί προσωρινά από τη χώρα, σύμφωνα με δύο Ιρακινούς αξιωματούχους ασφαλείας που μίλησαν στο AFP.

Όπως ανέφερε ένας από τους αξιωματούχους, υπό τον όρο της ανωνυμίας, «δεν υπάρχει διαφωνία με την ιρακινή κυβέρνηση», διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για προσωρινή αποχώρηση.

«Ανησυχούν λόγω της κατάστασης», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην επιδείνωση της ασφάλειας στην περιοχή.

Όσον αφορά στη δεύτερη πηγή επιβεβαίωσε ότι «σχεδόν ολόκληρη η αποστολή του ΝΑΤΟ έχει αποσυρθεί, με εξαίρεση έναν περιορισμένο αριθμό προσωπικού που παραμένει στη χώρα».

Από την πλευρά της Συμμαχίας, εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ δήλωσε την Παρασκευή ότι η αποστολή «προσαρμόζεται στις εξελίξεις στο Ιράκ», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Σημειώνεται πως η αποστολή του ΝΑΤΟ εδρεύει σε ιρακινή στρατιωτική εγκατάσταση εντός της Πράσινης Ζώνης στη Βαγδάτη, κοντά στην αμερικανική πρεσβεία. Η περιοχή αυτή έχει αποτελέσει επανειλημμένα στόχο επιθέσεων από την έναρξη της σύγκρουσης, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια διεθνών αποστολών.