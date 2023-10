Η Χαμάς λέει ότι θα απελευθερώσει τους ξένους ομήρους τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με το AFP.

#BREAKING Hamas says it will free foreign hostages ‘in the next few days’ pic.twitter.com/oMOQONG067

— AFP News Agency (@AFP) October 31, 2023