Ολοκληρώθηκε στο Πεκίνο η πολυαναμενόμενη συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών μεταξύ του προέδρου της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, με τις δύο πλευρές να επιδιώκουν την σταθερότητα στις σχέσεις των δύο χωρών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε σήμερα στον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ ένα «υπέροχο μέλλον» ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα κατά την έναρξη μιας συνόδου κορυφής με παγκόσμια διακυβεύματα, κάνοντας συμφιλιωτικές δηλώσεις παρά τις πολλαπλές εντάσεις ανάμεσα στις δύο χώρες.

Παρά την πομπώδη υποδοχή που επιφύλαξε στον Τραμπ γι’ αυτή την επίσημη επίσκεψη, ο οικοδεσπότης του παρέμεινε ωστόσο από την πλευρά του σ’ ένα πιο συνηθισμένο και αυστηρό ύφος, επικαλούμενος τον Θουκυδίδη για να επαναλάβει πως η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έπρεπε να είναι «εταίροι, όχι αντίπαλοι».

Τα θέματα που προκαλούν εντάσεις μεταξύ των δύο πλευρών αφθονούν τις εμπορικές σχέσεις, τον πόλεμο με το Ιράν, την Ταϊβάν, την πρόσβαση στις σπάνιες γαίες και τους ημιαγωγούς, την τεχνητή νοημοσύνη, ζητήματα τα οποία προκαλούν διενέξεις με διεθνείς προεκτάσεις.

Σι σε Τραμπ: «Το θέμα της Ταϊβάν μπορεί να μας φέρει σε σύγκρουση»

Ο πρόεδρος Σι προειδοποίησε τον Αμερικανό ομόλογό του ότι η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να έρθουν σε σύγκρουση, αν η Ουάσιγκτον διαχειριστεί λανθασμένα το ζήτημα της Ταϊβάν.

Σύμφωνα με την κινεζική κρατική τηλεόραση, ο Σι Τζινπίνγκ δήλωσε στον Ντόναλντ Τραμπ:

«Το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το σημαντικότερο στις σινοαμερικανικές σχέσεις. Αν ο χειρισμός του είναι καλός, οι σχέσεις των δύο χωρών θα παραμείνουν συνολικά σταθερές. Όμως αν ο χειρισμός του είναι κακός, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν, θα μπορούσαν ακόμη και να εμπλακούν σε σύγκρουση».

Η λέξη που χρησιμοποίησε ο Σι στα μανδαρινικά δεν παραπέμπει απαραίτητα σε στρατιωτική σύρραξη, ωστόσο το μήνυμα θεωρείται ιδιαίτερα αυστηρό απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν μία από τις επαρχίες της, την οποία δεν κατάφερε να ενοποιήσει με το υπόλοιπο έδαφός της μετά το τέλος του κινεζικού εμφυλίου πολέμου το 1949. Ζητάει μια ειρηνική λύση, όμως επιφυλάσσεται αυτού που θεωρεί δικαίωμά της να προσφύγει στη στρατιωτική ισχύ.

Η ασιατική χώρα είναι αντίθετη σε κάθε δράση που θα έβλαπτε την επανένωση, η οποία είναι κατ’ αυτή μη διαπραγματεύσιμη και αναπόφευκτη, και αντιτίθεται στις παραδόσεις αμερικανικών όπλων στο νησί.

Η αμερικανική πολιτική για την Ταϊβάν βασίζεται σε μια σθεναρή στρατιωτική υποστήριξη προς το νησί, χωρίς να το αναγνωρίζει πλήρως ούτε να υποστηρίζει ανοικτά την ανεξαρτησία του.

«Η αμερικανική πλευρά επανέλαβε πολλές φορές τη σαφή και σταθερή υποστήριξή της προς την Ταϊβάν», αντέδρασε μετά τη συνάντηση η εκπρόσωπος της ταϊβανικής κυβέρνησης Μισέλ Λι.

Πέρα από τον εξαιρετικό χαρακτήρα της επίσκεψης, που είναι η πρώτη Αμερικανού προέδρου έπειτα από εκείνη που είχε πραγματοποιήσει ο Τραμπ το 2017, η σύνοδος κορυφής παρουσιάζεται ευρέως ως η ευκαιρία για τα δύο μέρη για να διατηρηθεί μια κάποια σταθερότητα ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες παγκόσμιες οικονομικές δυνάμεις και να μην επιδεινωθούν οι υφιστάμενες κρίσεις.

Ο Σι ξεδίπλωσε το κόκκινο χαλί για τον Ντόναλντ Τραμπ κατά την άφιξή του στο μνημειώδες Μέγαρο του Λαού, κέντρο της εξουσίας στην καρδιά της πρωτεύουσας δίπλα στην απέραντη πλατεία Τιενανμέν που είχε στρωθεί με τα χρώματα της Κίνας και των ΗΠΑ.

Αφού επιθεώρησαν ένα στρατιωτικό άγημα υπό τον ήχο κανονιοβολισμών και μετά χαιρέτισαν ένα πλήθος από παιδιά που κρατούσαν λουλούδια και σημαίες των δύο χωρών φωνάζοντας «καλωσόρισες, καλωσόρισες, θερμό καλωσόρισες!», οι Σι και Τραμπ άρχισαν γρήγορα να εξετάζουν τα θέματα που προκαλούν εντάσεις.

Τραμπ: «Οι σχέσεις Κίνας – ΗΠΑ θα είναι καλύτερες παρά ποτέ» – «Θα έχουμε μαζί ένα υπέροχο μέλλον»

Πριν κλείσουν οι πόρτες για τους δημοσιογράφους, ο Τραμπ, ο οποίος πιστεύει πως τα καταφέρνει καλά στις προσωπικές σχέσεις μεταξύ ισχυρών και υπογραμμίζει την εγγύτητά του με τον Σι, δήλωσε πως είναι «τιμή (του) που βρίσκεται δίπλα» στο κινέζο ηγέτη και «τιμή (του) να είναι φίλος» του.

«Οι σχέσεις ανάμεσα στην Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι καλύτερες παρά ποτέ», δήλωσε. «Θα έχουμε μαζί ένα υπέροχο μέλλον», πρόσθεσε.

«Έχω τόσο σεβασμό για την Κίνα, για τη δουλειά που έχετε κάνει. Είστε ένας μεγάλος ηγέτης, το λέω σε όλους. Μερικές φορές δεν αρέσει στους ανθρώπους όταν το λέω, αλλά το λέω έτσι κι αλλιώς, γιατί είναι αλήθεια»», είπε ακόμα ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ δεν αναφέρθηκε ειδικά σε κανέναν από τους καβγάδες της στιγμής, επικεντρώνοντας στις δουλειές που ελπίζει να κάνουν οι πολλοί επικεφαλής επιχειρήσεων που τον συνοδεύουν.

Ψηλά στον κατάλογο των επιδιώξεων της Ουάσιγκτον είναι, για παράδειγμα, συμφωνίες στον τομέα της γεωργίας και ίσως η επικύρωση μιας μαζικής παραγγελίας αεροπλάνων στην Boeing.

Ο Τραμπ ελπίζει επίσης σε μια υπόσχεση για κινεζικές επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Πεκίνο επέμενε, ενόψει της συνόδου κορυφής, στην αναζήτηση «σταθερότητας».

Οι δύο υπερδυνάμεις επιδόθηκαν το 2025 σε έναν άγριο εμπορικό πόλεμο με πλανητικό αντίκτυπο, επιβάλλοντας εξωφρενικούς τελωνειακούς δασμούς και πολλαπλούς περιορισμούς, αμέσως μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Σι σε Τραμπ: «Οφείλουμε να είμαστε εταίροι, όχι αντίπαλοι»

Σι και Τραμπ συνήψαν τον Οκτώβριο μια εκεχειρία, η συνέχεια της οποίας αναμένεται ότι θα είναι μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν στη διάσκεψη κορυφής.

Από τον Οκτώβριο, η Κίνα αισθάνεται άμεσα τον αντίκτυπο από άλλες πολιτικές του Τραμπ, στη Βενεζουέλα και ακόμα περισσότερο στο Ιράν.

«Οφείλουμε να είμαστε εταίροι, όχι αντίπαλοι», είπε ο Σι στον Τραμπ.

Η αναφορά του Σι στην «Παγίδα του Θουκυδίδη»

Κατά την έναρξη των συνομιλιών, ο Σι Τζινπίνγκ έκανε και ειδική αναφορά στην αποκαλούμενη «Παγίδα του Θουκυδίδη», χρησιμοποιώντας τον όρο για να περιγράψει τον κίνδυνο σύγκρουσης ανάμεσα σε μια ανερχόμενη και μια κυρίαρχη δύναμη.

Ο Κινέζος πρόεδρος τόνισε ότι η Ιστορία, ο κόσμος και οι λαοί παρακολουθούν για να δουν «αν οι δύο χώρες μπορούν να υπερβούν την Παγίδα του Θουκυδίδη και να οικοδομήσουν ένα νέο μοντέλο σχέσεων μεταξύ μεγάλων δυνάμεων».

«Μπορούμε άραγε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να αντιμετωπίσουμε τις παγκόσμιες προκλήσεις και να φέρουμε μια μεγαλύτερη σταθερότητα στον κόσμο;», ρώτησε επικαλούμενος τα διδάγματα του Θουκυδίδη, ο οποίος έγραψε για τον κίνδυνο πολέμου όταν μια αναδυόμενη δύναμη έρχεται σε αντιπαλότητα με μια κυρίαρχη δύναμη.

Η θεωρία αυτή προέρχεται από την ανάλυση του αρχαίου Έλληνα ιστορικού για τον Πελοποννησιακό Πόλεμο, σύμφωνα με την οποία η άνοδος της Αθήνας και ο φόβος που αυτή προκάλεσε στη Σπάρτη κατέστησαν τον πόλεμο αναπόφευκτο. Ο Σι έχει χρησιμοποιήσει επανειλημμένα τον όρο στο παρελθόν αναφερόμενος στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας, ακόμη και στις επαφές του με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν το 2022 και το 2024.

Ο Σι Τζινπίνγκ δεν προχώρησε σε διαχύσεις, στις οποίες δεν είναι συνηθισμένος δημόσια, αν και ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει στα μέσα Απριλίου πως ο Κινέζος πρόεδρος θα του έκανε μια «μεγάλη αγκαλιά» στο Πεκίνο.

Ο Σι παρέθεσε χθες δείπνο προς τιμήν του Τραμπ. Σήμερα θα πάρουν μαζί το τσάι τους και στη συνέχεια θα γευματίσουν μαζί.

Σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, ο Τραμπ θέλει να ασκήσει πίεση ώστε η Κίνα, πρωταρχικός στρατηγικός και οικονομικός εταίρος του Ιράν -είναι η κύρια χώρα που εισάγει το πετρέλαιό του- να χρησιμοποιήσει την επιρροή της για να υπάρξει μια διέξοδος στην κρίση στον Κόλπο.