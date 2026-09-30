Σαφές και αυστηρό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση απηύθυνε ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, υπογραμμίζοντας την πρόθεση του Πεκίνου να αναχαιτίσει κάθε τάση ανεξαρτητοποίησης της Ταϊβάν, καθώς και τις όποιες παρεμβάσεις από ξένες δυνάμεις.

Πιο συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο πλαίσιο των εορτασμών για την εθνική επέτειο της λαϊκής δημοκρατίας, ο Κινέζος ηγέτης ξεκαθάρισε πως η ηγεσία της χώρας παραμένει αμετακίνητη στη γραμμή που έχει χαράξει για τα ζητήματα εθνικής κυριαρχίας.

Παράλληλα, ο Σι Τζινπίνγκ επανέφερε στο προσκήνιο τον κεντρικό πολιτικό στόχο για την ιστορική «επανένωση» της ηπειρωτικής Κίνας με τη νήσο. Η τοποθέτηση αυτή επιβεβαιώνει εκ νέου τη σταθερή ρητορική του Πεκίνου γύρω από το status quo της περιοχής, σε μια περιβάλλον αυξανόμενης γεωπολιτικής έντασης στη Νοτιοανατολική Ασία.

Η κομμουνιστική Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν αναπόσπαστο μέρος του κινεζικού εδάφους και την «επανένωση» μαζί της αδιαπραγμάτευτη, έστω και με τη χρήση βίας.

«Πρέπει να εμβαθύνουμε τις ανταλλαγές και τη συνεργασία ανάμεσα στις δύο όχθες του στενού, να καταστείλουμε αποφασιστικά τις αυτονομιστικές δυνάμεις που κηρύσσουν την ανεξαρτησία της Ταϊβάν, να αντιταχθούμε στις παρεμβάσεις εξωτερικών δυνάμεων, να προωθήσουμε την ειρηνική ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των δύο πλευρών και να προωθήσουμε το σημαντικό σκοπό της εθνικής επανένωσης» είπε ο Σι στην ομιλία αυτή, που μεταδόθηκε από το κρατικό πρακτορείο Xinhua.

Το Πεκίνο θεωρεί «αυτονομιστή» και «δημιουργό κρίσεων και υποκινητή πολέμων» τον Ταϊβανέζο ηγέτη Λάι Τσινγκ-τε, ένθερμο υπερασπιστή της εθνικής κυριαρχίας του νησιού. Τα τελευταία χρόνια έχει εντείνει τις πιέσεις, ακόμη και σε στρατιωτικό επίπεδο, στο νησί.

Η υποστήριξη που παρέχουν οι ΗΠΑ στην Ταϊβάν είναι ένα από τα ακανθώδη ζητήματα στις σχέσεις του Πεκίνου με την Ουάσιγκτον. Την περασμένη εβδομάδα ο Σι ζήτησε από τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ να χειριστεί «με σύνεση» το θέμα και κάλεσε ανοιχτά τις ΗΠΑ «να αντιταχθούν» στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν.