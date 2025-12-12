Στις αναφορές της αμερικανικής Εθνικής Στρατηγικής για την Ευρώπη που κινδυνεύει με εξάλειψη, αλλά και στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για «αδύναμη ηγεσία», απάντησε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η επικεφαλής της Κομισιόν υποστήριξε πως ο Αμερικανός πρόεδρος δεν πρέπει να αναμειγνύεται στη δημοκρατία της Ευρώπης, τονίζοντας χαρακτηριστικά:

«Όταν πρόκειται για εκλογές, δεν είναι δική μας δουλειά να αποφασίζουμε ποιος θα είναι ο ηγέτης της χώρας, αλλά του λαού αυτής της χώρας… Αυτή είναι η κυριαρχία των ψηφοφόρων και πρέπει να προστατευθεί».

«Κανείς άλλος δεν πρέπει να παρεμβαίνει, χωρίς καμία αμφιβολία», πρόσθεσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας των ΗΠΑ, η οποία δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα και προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς υποστηρίζει ότι η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με «εξάλειψη του πολιτισμού» μέσα στα επόμενα 20 χρόνια. Μια θέση που έχουν διατυπώσει ακροδεξιοί ηγέτες στην ΕΕ, όπως ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, αλλά και η Ρωσία.

Το έγγραφο κατακρίνει επίσης τις ευρωπαϊκές προσπάθειες για τον περιορισμό των ακροδεξιών κομμάτων, χαρακτηρίζοντας τις κινήσεις αυτές ως πολιτική λογοκρισία, ενώ κάνει λόγο για «καλλιέργεια αντίστασης στην τρέχουσα πορεία της Ευρώπης εντός των ευρωπαϊκών εθνών».

Από την πλευρά του, ο Τραμπ χαρακτήρισε την Ευρώπη ως ομάδα εθνών σε αποσύνθεση με ηγέτες «αδύναμους ανθρώπους». «Νομίζω ότι είναι αδύναμοι, ότι δεν ξέρουν τι να κάνουν. Η Ευρώπη δεν ξέρει τι να κάνει», είπε.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις της Φον ντερ Λάιεν στο γκαλά του Politico για τα 28 πιο ισχυρά πρόσωπα στις Βρυξέλλες, «αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η ΕΕ πρότεινε την «Ασπίδα της Δημοκρατίας», ένα όπλο στη μάχη κατά της ξένης παρέμβασης στο Διαδίκτυο, παρέμβαση που είναι εμφανείς κατά τις εκλογές.

Εξήγησε πάντως ότι είχε πάντα «πολύ καλές σχέσεις συνεργασίας» με τους προέδρους των ΗΠΑ και «αυτό ισχύει και σήμερα», προσθέτοντας, ωστόσο, ότι η Ευρώπη πρέπει να επικεντρωθεί στον εαυτό της και όχι να κάνει συγκρίσεις με άλλους.

«Από τα βάθη της καρδιάς μου, είμαι ορκισμένη υπέρμαχος της διατλαντικής συνεργασίας. Αλλά τι είναι τόσο σημαντικό; Είναι ότι είμαστε περήφανοι που ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι αναγνωρίζουμε τη δύναμή μας και ότι αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις που έχουμε», είπε.

Πρόσθεσε, δε, ότι «φυσικά, η σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει αλλάξει. Γιατί; Επειδή αλλάζουμε. Και αυτό είναι τόσο σημαντικό που πρέπει να έχουμε κατά νου: ποια είναι η θέση μας; Ποια είναι η δύναμή μας; Ας εργαστούμε πάνω σε αυτά. Ας είμαστε περήφανοι για αυτό. Ας υπερασπιστούμε μια ενωμένη Ευρώπη. Αυτό είναι το καθήκον μας… να κοιτάξουμε τον εαυτό μας και να είμαστε περήφανοι για τον εαυτό μας».

Πηγή: ΕΡΤ