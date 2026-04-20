Αυστηρότερα μέτρα για την οπλοκατοχή προαναγγέλλει η Τουρκία, μετά τα αιματηρά περιστατικά σε σχολεία που συγκλόνισαν τη χώρα την περασμένη εβδομάδα.

Πιο συγκεκριμένα ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου, προβλέποντας βαρύτερες ποινές για ιδιοκτήτες όπλων όταν αυτά καταλήγουν στα χέρια ανηλίκων.

Οι ανακοινώσεις έρχονται μετά από δύο σοβαρά περιστατικά. Στη Σανλιούρφα, 19χρονος πρώην μαθητής λυκείου άνοιξε πυρ, τραυματίζοντας 16 άτομα, πριν στρέψει το όπλο στον εαυτό του. Μία ημέρα αργότερα, στην Καχραμάνμαρας, 14χρονος χρησιμοποίησε όπλα του πατέρα του και σκότωσε οκτώ μαθητές και έναν εκπαιδευτικό, πριν εντοπιστεί νεκρός.

Παράλληλα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε ότι εξετάζονται και πρόσθετοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, στο πλαίσιο ευρύτερων μέτρων για την πρόληψη της βίας.