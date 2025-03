Ένας έφηβος οπλισμένος με ένα τουφέκι επιβιβάστηκε σε ένα αεροσκάφος σε αεροδρόμιο κοντά στη Μελβούρνη, στην Αυστραλία, προτού τον ακινητοποιήσουν το πλήρωμα και επιβάτες.

Ο νέος, ηλικίας 17 ετών, μπόρεσε να διεισδύσει σήμερα στον διάδρομο του αεροδρομίου του Άβαλον, χάρη σε ένα άνοιγμα που υπήρχε στην περίφραξη του χώρου, κατόπιν κατευθύνθηκε προς το αεροπλάνο, μέσα στο οποίο βρίσκονταν περίπου 160 επιβάτες.

«Μόλις πλησίασε, ανέβηκε από τη σκάλα επιβίβασης φθάνοντας έως το μπροστινό μέρος του αεροσκάφους», περιέγραψε σε δημοσιογράφους ένας αξιωματικός της αστυνομίας, ο Μάικλ Ριντ. «Εκείνη τη στιγμή, οι επιβάτες αντιλήφθηκαν ότι κρατούσε ένα τουφέκι και τρεις επιβάτες τον ακινητοποίησαν», συμπλήρωσε ο αστυνομικός.

Κανείς δεν τραυματίστηκε και το αγόρι τέθηκε υπό κράτηση.

Ο 17χρονος δεν είχε ποινικό μητρώο και φαίνεται πως ενήργησε μόνος. Η αστυνομία είναι σε επαφή με την αντιτρομοκρατική υπηρεσία, όμως προς το παρόν, τα κίνητρά του δεν είναι γνωστά.

«Πυρομαχικά βρέθηκαν μαζί με το τουφέκι», συμπλήρωσε ο Ριντ.

Το αεροσκάφος, που πετά με τη θυγατρική εταιρεία χαμηλού κόστους του αυστραλιανού αερομεταφορέα Qantas, επρόκειτο να εκτελέσει το δρομολόγιο Μελβούρνη-Σίδνεϊ.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτό θα μπορούσε να είναι μια ιδιαιτέρως τρομακτική στιγμή για τους επιβάτες», υπογράμμισε ο αξιωματικός, εξαίροντας «το θάρρος αυτών των επιβατών που κατάφεραν να ακινητοποιήσουν αυτό το αγόρι».

Είναι «πολύ ανησυχητικό που ένας άνθρωπος μπόρεσε καταρχάς να παραβιάσει την ασφάλεια, να προσεγγίσει ένα αεροσκάφος, κατόπιν να βρεθεί στο εσωτερικό ενός αεροπλάνου μαζί με ένα πυροβόλο όπλο», συνέχισε ο ίδιος.

A man has allegedly attempted to board Jetstar flight at Avalon Airport with gun. He was put into a headlock by a passenger until police arrived. #breakingnews #avalonairport #arrest #citizensarrest #7NEWS pic.twitter.com/elnAkrkSEu

— 7NEWS Australia (@7NewsAustralia) March 6, 2025