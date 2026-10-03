Αυτοκίνητο παρέσυρε σήμερα φιλάθλους που είχαν συγκεντρωθεί στην πόλη Νιούκασλ, τραυματίζοντας αρκετούς, σύμφωνα με την αυστραλιανή αστυνομία.

Πλήθος κόσμου είχε παραταχθεί κατά μήκος κεντρικών δρόμων της πόλης για να επευφημήσει την ομάδα ράγκμπι Newcastle Knights η οποία αναχωρούσε με πούλμαν για το Σίδνεϊ, όπου την Κυριακή θα αγωνιστεί στον τελικό του πρωταθλήματος.

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Τουλάχιστον εννέα τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο και η κατάσταση δύο εξ αυτών χαρακτηρίζεται κρίσιμη, όπως μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

JUST IN: At least 7 people injured after driver drove vehicle into NRL’s Newcastle Knights fans in New South Wales, Australia. – 10 News Sydney pic.twitter.com/FBP0QaEb1O — AZ Intel (@AZ_Intel_) October 3, 2026

Ο οδηγός συνελήφθη, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, διευκρινίζοντας πως δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι το συμβάν σχετίζεται με τρομοκρατία.

Major incident in NSW, Australia, after a car struck a crowd waiting to farewell the Newcastle Knights ahead of the NRL Grand Final tomorrow. Reports suggest several people have been injured, some critically including children. The driver has been arrested. It is not clear at… pic.twitter.com/xn0LYOAzLX — Pacific Wire (@JMChyno) October 3, 2026

Με πληροφορίες από ABC News