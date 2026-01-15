Οι εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν συλλογικά απενεργοποιήσει σχεδόν πέντε εκατομμύρια λογαριασμούς που ανήκουν σε Αυστραλούς εφήβους μόλις ένα μήνα αφότου τέθηκε σε ισχύ η απαγόρευση σε χρήστες κάτω των 16 ετών, η πρώτη του είδους παγκοσμίως, ανακοίνωσε η ρυθμιστική αρχή του διαδικτύου της χώρας, η eSafety. Αυτό συνιστά ένδειξη ότι το μέτρο έχει γρήγορο και ευρύ αντίκτυπο.

Ο Επίτροπος Ηλεκτρονικής Ασφάλειας δήλωσε ότι οι πλατφόρμες έχουν μέχρι στιγμής αφαιρέσει περίπου 4,7 εκατομμύρια λογαριασμούς που κατείχαν άτομα κάτω των 16 ετών, για να συμμορφωθούν με ένα νόμο που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Δεκεμβρίου. Ορισμένες πλατφόρμες είχαν δηλώσει ότι θα ξεκινήσουν το κλείσιμο των επηρεαζόμενων λογαριασμών τις εβδομάδες πριν από την προθεσμία.

Πρόκειται για τα πρώτα κυβερνητικά στοιχεία, σχετικά με τη συμμόρφωση στο μέτρο που υποδηλώνουν ότι οι πλατφόρμες λαμβάνουν σημαντικά μέτρα για να συμμορφωθούν με ένα νόμο που θα μπορούσε να τους επιβάλει πρόστιμο έως και 49,5 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας, (33 εκατομμύρια δολάρια), για μη συμμόρφωση, αλλά δεν καθιστά υπεύθυνα τα παιδιά ή τους γονείς τους.

Ο αριθμός είναι πολύ υψηλότερος από τις εκτιμήσεις που κυκλοφόρησαν πριν από τον νόμο και ισοδυναμεί με περισσότερους από δύο λογαριασμούς για κάθε Αυστραλό ηλικίας 10 έως 16 ετών, με βάση τα στοιχεία για τον πληθυσμό.

Social media companies have collectively deactivated nearly five million accounts belonging to Australian teens a month after a world-first ban on under‑16s took effect, the country’s internet regulator said, a sign the measure has had a swift impact. https://t.co/SJDEwghcgd — Times LIVE (@TimesLIVE) January 15, 2026



Η Meta είχε δηλώσει προηγουμένως ότι αφαίρεσε περίπου 550.000 λογαριασμούς ανηλίκων από το Instagram, το Facebook και το Threads. Ο κανονισμός για την ελάχιστη ηλικία χρήστη ισχύει επίσης για το YouTube, το TikTok, το Snapchat της Google και το X του Elon Musk, πρώην Twitter. Το Reddit έχει δηλώσει ότι συμμορφώνεται, αλλά μηνύει την Κυβέρνηση επιδιώκοντας να ανατρέψει την απαγόρευση. Η Κυβέρνηση λέει ότι θα υπερασπιστεί τον εαυτό της.

«Είναι σαφές ότι η κανονιστική καθοδήγηση και η συνεργασία της eSafety με τις πλατφόρμες ήδη αποφέρουν σημαντικά αποτελέσματα», ανέφερε η Επίτροπος Τζούλι Ίνμαν Γκραντ σε ανακοίνωσή της.

Ορισμένοι λογαριασμοί ανηλίκων παραμένουν ενεργοί και είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για πλήρη συμμόρφωση, πρόσθεσε. Όλες οι εταιρείες που αρχικά καλύπτονταν από την απαγόρευση δήλωσαν ότι θα συμμορφωθούν.

Η ίδια είπε ότι οι αποτελεσματικοί έλεγχοι ηλικίας θα χρειαστούν χρόνο για να ολοκληρωθούν, αλλά τα σχόλια από τους παρόχους διασφάλισης ηλικίας -συνήθως τρίτους προμηθευτές λογισμικού που προσλαμβάνονται από τις πλατφόρμες- έδειξαν ότι η εφαρμογή της απαγόρευσης στην Αυστραλία ήταν ομαλή, με τη βοήθεια της δημόσιας εκπαίδευσης πριν από την απαγόρευση. Μία μελέτη με ειδικούς ψυχικής υγείας θα παρακολουθεί τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο της απαγόρευσης για αρκετά χρόνια.