Ένοχος για τη δολοφονία του πρώην συντρόφου του και του νέου του συντρόφου κρίθηκε στην Αυστραλία ο 31χρονος πρώην αστυνομικός Μπο Λαμάρ, έπειτα από μια δίμηνη δίκη που αποκάλυψε μήνες παρακολούθησης και προετοιμασίας του εγκλήματος. Ανάμεσα στα στοιχεία που παρουσιάστηκαν ήταν και εικόνες του να τρώει σούσι και να γελά με φίλο του, ενώ οι σοροί των δύο ανδρών βρίσκονταν στο πίσω μέρος ενός βαν.

Θύματα ήταν ο τηλεοπτικός παρουσιαστής Τζέσι Μπερντ και ο 29χρονος Λουκ Ντέιβις, οι οποίοι δολοφονήθηκαν στις 19 Φεβρουαρίου 2024. Ο Λαμάρ χρησιμοποίησε το υπηρεσιακό του όπλο και στη συνέχεια επιχείρησε να εξαφανίσει τα ίχνη του, μεταφέροντας τις σορούς μέσα σε θήκες για σανίδες του σερφ.

Σύμφωνα με το BBC, μαρτυρίες, τηλεφωνικές συνομιλίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας συνέθεσαν στο δικαστήριο την εικόνα ενός προσχεδιασμένου εγκλήματος. Οι ένορκοι απέρριψαν τους ισχυρισμούς του περί αυτοάμυνας. Η ποινή του αναμένεται να ανακοινωθεί τον Μάρτιο, με το ενδεχόμενο της ισόβιας κάθειρξης να παραμένει ανοιχτό.

Ο Λαμάρ είχε γνωρίσει τον Μπερντ τον Οκτώβριο του 2022. Ο παρουσιαστής απομακρύνθηκε όταν διαπίστωσε ότι ο αστυνομικός παραβίαζε την ιδιωτικότητά του, διαβάζοντας προσωπικά μηνύματα και παρεμβαίνοντας στις επαφές του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η παρακολούθηση, ωστόσο, συνεχίστηκε και μετά τον χωρισμό. Ο Λαμάρ εισέβαλε επανειλημμένα στο σπίτι του Μπερντ και αποκτούσε πρόσβαση στο κινητό του. Σε μία περίπτωση, ο παρουσιαστής ξύπνησε και τον βρήκε μέσα στην κρεβατοκάμαρά του.

Κατά την εισαγγελική πλευρά, η νέα σχέση του Μπερντ με τον Ντέιβις ενίσχυσε την επιθυμία του Λαμάρ για εκδίκηση. Ο ίδιος αγόρασε θήκη μεταφοράς σανίδας του σερφ, ζητούσε από γνωστούς πληροφορίες για όπλα και τον εντοπισμό σημάτων κινητής τηλεφωνίας, ενώ προμηθεύτηκε κινητό μιας χρήσης και κράνος μοτοσικλέτας. Παράλληλα, εξασκούνταν στη σκοποβολή.

Επιχειρώντας να προσεγγίσει ξανά τον πρώην σύντροφό του, είχε συντάξει και ένα μακροσκελές μήνυμα, στο οποίο ισχυριζόταν ψευδώς ότι έπασχε από καρκίνο.

Την ημέρα των δολοφονιών έφτασε στο σπίτι του Μπερντ με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο. Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στη δίκη, φορούσε ρούχα διανομέα της Uber Eats και μπήκε χρησιμοποιώντας αντικλείδι.

Οι εισαγγελείς περιέγραψαν την ένοπλη επίθεση εναντίον των δύο ανδρών, ενώ στο δικαστήριο ακούστηκε η κλήση που επιχείρησε να κάνει ο Ντέιβις στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης πριν διακοπεί η επικοινωνία. Ο Λαμάρ υποστήριξε ότι είχε πάει για να παραλάβει προσωπικά αντικείμενα και ότι οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στη διάρκεια συμπλοκών, εκδοχή που δεν έγινε δεκτή από τους ενόρκους.

Μετά το έγκλημα αγόρασε χλωρίνη, σφουγγαρίστρες και σακούλες απορριμμάτων για να καθαρίσει τον χώρο. Τοποθέτησε τις σορούς στις θήκες του σερφ και τις μετέφερε με ενοικιαζόμενο βαν. Κάμερες ασφαλείας τον κατέγραψαν να τρώει σούσι και να γελά με φίλο του, ενώ οι σοροί παρέμεναν στο όχημα.

Στην προσπάθεια απόκρυψής τους ζήτησε τη βοήθεια γυναικών από το φιλικό του περιβάλλον, οι οποίες αρχικά αγνοούσαν τι είχε συμβεί. Μία κατέθεσε ότι, στη διαδρομή προς την εξοχή, ο Λαμάρ έβαλε να παίξει το τραγούδι της Τέιλορ Σουίφτ «No Body, No Crime». Περιέγραψε επίσης μουσαμάδες μέσα στο βαν και έντονη μυρωδιά λεμονιού, ενώ, όπως είπε, εκείνος δεν της επέτρεπε να ανοίξει τα παράθυρα.

Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται όταν αιματοβαμμένα προσωπικά αντικείμενα των θυμάτων βρέθηκαν σε κάδο απορριμμάτων στην Κρονουλά. Στις 23 Φεβρουαρίου 2024, ο Λαμάρ παρουσιάστηκε σε αστυνομικό τμήμα, αναφέροντας αρχικά εκφοβισμό από συναδέλφους και προβλήματα ψυχικής υγείας, και στη συνέχεια συνελήφθη.

Οι σοροί εντοπίστηκαν τέσσερις ημέρες αργότερα, κρυμμένες κάτω από κλαδιά σε αγροτική έκταση κοντά στο Γκούλμπερν, περίπου 200 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Σίδνεϊ. Εκτός από τις δύο δολοφονίες, οι ένορκοι τον έκριναν ένοχο για διακεκριμένη διάρρηξη και παράνομη είσοδο σε κατοικία.