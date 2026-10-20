Μάχη για τη ζωή της δίνει η Αυστραλή ανεξάρτητη ομοσπονδιακή βουλευτής Έλεν Χέινς, η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από σοβαρό τραυματισμό της από όχημα στην πολιτεία Βικτόρια. Το περιστατικό, που οδήγησε τη 65χρονη πολιτικό στο χειρουργείο, δεν αντιμετωπίζεται ως ένα απλό τροχαίο, καθώς ο πρωθυπουργός της χώρας, Άντονι Αλμπανέζε, ξεκαθάρισε πως όλα τα στοιχεία συγκλίνουν στο σενάριο της στοχευμένης επίθεσης.

Το δραματικό συμβάν εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (19/10) έξω από το πολιτικό γραφείο της Χέινς στην πόλη Γουανγκαράτα. Η βουλευτής φέρεται να χτυπήθηκε από ένα όχημα τύπου SUV, με τον 43χρονο οδηγό να συλλαμβάνεται άμεσα στο σημείο και να παραμένει υπό κράτηση.

Στο μικροσκόπιο της Αντιτρομοκρατικής

Τις έρευνες έχει αναλάβει ήδη η εθνική αντιτρομοκρατική ομάδα, συνεπικουρούμενη από την αστυνομία και τις υπηρεσίες πληροφοριών. Μιλώντας στο δίκτυο ABC, ο Αυστραλός πρωθυπουργός ήταν κατηγορηματικός: «Δεν ήταν ατύχημα. Φαίνεται ότι ήταν μια σκόπιμη ενέργεια. Δεν γνωρίζουμε ποιο είναι το κίνητρο».

Οι μαρτυρίες ρίχνουν φως στη σοκαριστική αγριότητα της επίθεσης, αναφέροντας ότι ο οδηγός χτύπησε το θύμα δύο φορές. Όπως εξήγησε ο κ. Αλμπανέζε στο News24, ο δράστης πέρασε αρχικά δίπλα από τη βουλευτή, η οποία βρισκόταν κοντά στο πορτμπαγκάζ του σταθμευμένου αυτοκινήτου της και κατόπιν επέστρεψε για να την χτυπήσει. «Δεν επρόκειτο για ένα αυτοκίνητο που απλώς βγήκε από τον δρόμο. Είναι κάτι που είναι πολύ σαφές ότι είχε ως στόχο να προκαλέσει βλάβη στην Έλεν Χέινς», σημείωσε χαρακτηριστικά. Τις πληροφορίες περί διπλού χτυπήματος, με τον οδηγό να κάνει όπισθεν για να την ξαναχτυπήσει, επιβεβαίωσε στο ABC και ο υπουργός Εσωτερικών Υποθέσεων, Τόνι Μπερκ.

Η σύλληψη και το μαχαίρι

Καθοριστική για τη σύλληψη του 43χρονου υπόπτου ήταν η παρέμβαση των πολιτών που βρίσκονταν στο σημείο. Ανάμεσά τους, ο Ρίκι Τζέφρις, ιδιοκτήτης παρακείμενου κουρείου, ο οποίος έτρεξε να βοηθήσει στην ακινητοποίηση του δράστη. Ο ίδιος δήλωσε στους δημοσιογράφους πως, ερευνώντας τις τσέπες του άνδρα, βρήκε ένα μαχαίρι, εύρημα που επιβεβαίωσε και η αστυνομία, η οποία εξετάζει ενδελεχώς τα κίνητρα της ενέργειας. Μέχρι το πρωί της Τρίτης (20/10), η ταυτότητα του οδηγού παρέμενε αδημοσίευτη και δεν του είχαν απαγγελθεί επίσημες κατηγορίες.

Μετά τον τραυματισμό της, η 65χρονη, η οποία εκλέγεται στο ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο σταθερά από το 2019 (έχοντας επανεκλεγεί το 2022 και το 2025), μεταφέρθηκε αρχικά στο τοπικό νοσοκομείο της Γουανγκαράτα. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της, ωστόσο, κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή της σε νοσοκομείο της Μελβούρνης, σε απόσταση 236 χιλιομέτρων.

Συναγερμός για την ασφάλεια των πολιτικών

Η στοχευμένη επίθεση επαναφέρει στο προσκήνιο τον προβληματισμό για την ασφάλεια των αιρετών στην Αυστραλία, μια χώρα με μακρά παράδοση άμεσης και απροστάτευτης επαφής των πολιτικών με τους πολίτες.

Τα τελευταία χρόνια η κατάσταση επιδεινώνεται ραγδαία. Σύμφωνα με επίσημα αστυνομικά στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας το 2025, οι απειλές κατά βουλευτών διπλασιάστηκαν μέσα σε μια τριετία, ξεπερνώντας τις 1.000 κατά το οικονομικό έτος 2025-2026. Ο Άντονι Αλμπανέζε εξέφρασε τη βαθιά του λύπη για το τοξικό και πολωμένο πολιτικό σκηνικό, το οποίο έχει ήδη καταστήσει αναγκαία την αναθεώρηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας.

Πάντως, σε μια προσπάθεια να καθησυχάσει την κοινή γνώμη, η υπηρεσιακή επιθεωρήτρια της αστυνομίας της Βικτόριας, Άσλεϊ Μέισον, έκανε λόγο για «μεμονωμένο περιστατικό», τονίζοντας: «Δεν έχουμε καμία πληροφορία από τις υπηρεσίες πληροφοριών ότι υπάρχει περαιτέρω ή συνεχιζόμενη απειλή για οποιοδήποτε άλλο άτομο ή την ευρύτερη κοινότητα».