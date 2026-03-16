Η υπουργός Μεταφορών της Αυστραλίας δήλωσε σήμερα ότι η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι δεν προτίθεται να στείλει κανένα πολεμικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ , παρότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε χθες Κυριακή από τους συμμάχους της χώρας του και την Κίνα συμβολή για να είναι εγγυημένη η ασφάλεια στη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας.

«Δεν θα στείλουμε (πολεμικό) πλοίο στα Στενά του Ορμούζ . Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που μας έχει ζητηθεί, ούτε κάτι στο οποίο συμβάλλουμε», είπε η Κάθριν Κινγκ στο εθνικό δίκτυο ABC.