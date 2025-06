Δικαστήριο της Αυστραλίας καταδίκασε σήμερα (25/6), το δίκτυο ABC επειδή απέλυσε ραδιοφωνικό παραγωγό έπειτα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συνδεόταν με τον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

I am very disappointed by the ABC’s decision today. pic.twitter.com/2evCSUbmPn

— Antoinette Lattouf (@antoinette_news) December 20, 2023