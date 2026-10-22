Μια δραματική επιχείρηση διάσωσης εκτυλίχθηκε στο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας, όταν ένας ρεπόρτερ που κάλυπτε τις σφοδρές πλημμύρες εγκατέλειψε προσωρινά τον ρόλο του παρατηρητή και βούτηξε στα νερά για να σώσει έναν οδηγό που είχε εγκλωβιστεί μέσα στο αυτοκίνητό του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου στην περιοχή Μόρεϊφιλντ, βόρεια του Μπρίσμπεϊν, όπου οι ισχυρές βροχοπτώσεις είχαν προκαλέσει εκτεταμένες πλημμύρες, καθιστώντας επικίνδυνη τη διέλευση οχημάτων από αρκετούς δρόμους. Ο δημοσιογράφος του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού δικτύου ABC, Γουίλ Μάρεϊ, βρισκόταν στο σημείο μαζί με την οπερατέρ Λιζ Πίκερινγκ, καταγράφοντας τις συνέπειες της κακοκαιρίας.

Η παράσυρση του οχήματος και τα κρίσιμα δευτερόλεπτα

Την ώρα που το συνεργείο ετοιμαζόταν να κάνει γύρισμα σε έναν πλημμυρισμένο δρόμο, ένας οδηγός επιχείρησε να διασχίσει τα ορμητικά νερά με το τετρακίνητο όχημά του. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε και άρχισε να επιπλέει, παρασυρόμενο από τα νερά προς ένα ρέμα.

Ο οδηγός παρέμεινε εγκλωβισμένος στο εσωτερικό, ενώ η στάθμη του νερού ανέβαινε επικίνδυνα. Ο δημοσιογράφος αντιλήφθηκε αμέσως τη σοβαρότητα της κατάστασης και ειδοποίησε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Ωστόσο, όταν διαπίστωσε ότι ο οδηγός είχε χαθεί από το οπτικό του πεδίο και ότι το όχημα βυθιζόταν, αποφάσισε να επέμβει άμεσα.

Η αυτοθυσία και η μάχη με τα νερά

Όπως περιέγραψε ο ίδιος ο Μάρεϊ, είδε το αυτοκίνητο να παρασύρεται σχεδόν αμέσως μόλις μπήκε στο νερό, και παρότι κάλεσε τις πρώτες βοήθειες, η ταχύτατη εξαφάνιση του οδηγού τον ώθησε να βουτήξει χωρίς δεύτερη σκέψη. Ο δημοσιογράφος παρέδωσε το τηλέφωνό του στη συνάδελφό του και μπήκε στο νερό, ενώ σχεδόν αμέσως ένας ακόμη άνδρας έσπευσε να συνδράμει.

Οι δύο άνδρες κολύμπησαν μέχρι το όχημα και επιχείρησαν να ανοίξουν την πόρτα από την πλευρά που είχαν προσεγγίσει, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Καθώς ο χρόνος πίεζε και το αυτοκίνητο συνέχιζε να βυθίζεται, έπρεπε να βρουν άμεσα έναν εναλλακτικό τρόπο απεγκλωβισμού.

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Ο απεγκλωβισμός και η σωτηρία

Ο Μάρεϊ ανέβηκε στο πίσω μέρος του οχήματος, εξετάζοντας ακόμη και το ενδεχόμενο να σπάσει το πίσω τζάμι για να φτάσει στον οδηγό. Τελικά, κατάφερε να ανοίξει μία από τις πίσω πόρτες από την πλευρά του συνοδηγού, χρησιμοποιώντας τα πόδια του ως στήριγμα και τραβώντας με όλη του τη δύναμη.

Xάρη στη συντονισμένη προσπάθεια, ο εγκλωβισμένος οδηγός κατάφερε να κινηθεί προς το άνοιγμα. Οι δύο άνδρες τον τράβηξαν έξω από το βυθιζόμενο αυτοκίνητο και τον οδηγήσαν με ασφάλεια στη στεριά.