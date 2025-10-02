Η Έριν Πάτερσον, η 50χρονη γυναίκα που καταδικάστηκε για τη δολοφονία τριών ανθρώπων με τοξικά μανιτάρια στην Αυστραλία, πρόκειται να ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης της, όπως ανακοίνωσε ο δικηγόρος της την Πέμπτη στο δικαστήριο.

Η υπόθεση, που προκάλεσε παγκόσμιο ενδιαφέρον και έντονη κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης, αφορούσε γεύμα που σέρβιρε η Πάτερσον στο σπίτι της το 2023, στο οποίο κατανάλωσαν δηλητηριώδη μανιτάρια οι γονείς του πρώην συζύγου της, καθώς και η θεία και ο θείος του.

Το αποτέλεσμα ήταν τραγικό: τρεις από τους τέσσερις καλεσμένους κατέληξαν, ενώ η Πάτερσον καταδικάστηκε τον προηγούμενο μήνα σε ισόβια κάθειρξη με δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους.