Ένας έφηβος τραυματίστηκε σήμερα από έναν καρχαρία, την ώρα που κολυμπούσε στο λιμάνι του Σίδνεϊ και βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, με σοβαρά τραύματα στα πόδια, σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Ο καρχαρίας δάγκωσε το αγόρι, ηλικίας περίπου 13 ετών, το απόγευμα τοπική ώρα, στα ανοικτά του Σαρκ Μπιτς, διευκρίνισε η ίδια πηγή. «Τα τραύματα ταιριάζουν με εκείνα που μπορεί να προκαλέσει ένας μεγάλος καρχαρίας», δήλωσε η αστυνομία σε ένα δελτίο Τύπου.

Another serious shark attack, this time in Sydney.

Victim is just 12 years old.

The politicians and ghoulish scientists who protect these stupid animals have blood on their hands.

This movie explains it very clearly:https://t.co/fV0ciwwqAj pic.twitter.com/BqqfbwPlH0 — Fred Pawle (@FredPawle) January 18, 2026

Λίγα λεπτά αφότου ενημερώθηκαν για το περιστατικό, αστυνομικοί έβγαλαν το παιδί από τη θάλασσα, στα ανοικτά της παραλίας του λιμανιού, στη συνοικία Βόκλιζ, στο ανατολικό Σίδνεϊ, ανέφερε η αστυνομία. Οι αστυνομικοί προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες στο αγόρι για «σοβαρά» τραύματα στα πόδια, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο του Σίδνεϊ, όπου οι γιατροί έκριναν πως βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Shark attack in Sydney’s Rose bay: Teenager is fighting for life after being pulled from the water and rushed to hospital https://t.co/9nt5ITBUIo — Daily Mail (@DailyMail) January 18, 2026

«Συστήνεται στους κολυμβητές να αποφεύγουν να εισέρχονται στο νερό, κοντά στο σημείο» όπου βρέθηκε το παιδί, υπογράμμισε η αστυνομία. Περισσότερα από 1.280 περιστατικά με επιθέσεις καρχαριών στην Αυστραλία έχουν καταγραφεί από το 1971, εκ των οποίων τουλάχιστον 250 ήταν θανατηφόρα, σύμφωνα με μια σχετική βάση δεδομένων.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ένας μεγάλος λευκός καρχαρίας είχε σκοτώσει έναν σέρφερ σε μια πολυσύχναστη παραλία στο βόρειο Σίδνεϊ. Δύο μήνες αργότερα, ένας καρχαρίας είχε σκοτώσει μία γυναίκα, η οποία κολυμπούσε στα ανοικτά μιας απομονωμένης παραλίας στο βόρειο τμήμα του Σίδνεϊ.