Η κυβέρνηση της Αυστραλίας ανακοίνωσε ότι θα διπλασιάσει το μέγιστο πρόστιμο για παραβιάσεις του νόμου περί κατώτατου ορίου ηλικίας για τη χρήση των social media στα 99 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας (61,5 εκατ. ευρώ).

Στο πλαίσιο της επικαιροποιημένης νομοθεσίας, ο Επίτροπος Ηλεκτρονικής Ασφάλειας θα μπορεί επίσης να υποχρεώνει τις εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης να προσκομίζουν αποδεικτικά στοιχεία για τα μέτρα που έχουν λάβει προκειμένου να συμμορφωθούν με την απαγόρευση.

Στα παιδιά κάτω των 16 ετών έχει απαγορευτεί η πρόσβαση σε 10 βασικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης στην Αυστραλία από τις 10 Δεκεμβρίου 2025, ωστόσο αναγνωρίζεται ευρέως ότι πολλά από αυτά εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν τις αποκλεισμένες εφαρμογές.

Έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνες για τη διαφαινόμενη μη συμμόρφωση πέντε απαγορευμένων πλατφορμών: του Facebook, του Instagram, του Snapchat, του TikTok και του YouTube.

Αν και η απαγόρευση της Αυστραλίας θεσπίστηκε στα τέλη του περασμένου έτους με μεγάλες τυμπανοκρουσίες, η επιβολή της αποδεικνύεται δύσκολη για την αυστραλιανή κυβέρνηση.

Όπως αναφέρει το BBC σε ρεπορτάζ του, επισκέφθηκε ένα σχολείο στο Σίδνεϊ, όπου η πλειονότητα των μαθητών που χρησιμοποιούσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν από την απαγόρευση δήλωσαν ότι εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση.

Στη δική της έκθεση, η Επιτροπή Ηλεκτρονικής Ασφάλειας, η οποία αποτελεί την ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή της χώρας, ανέφερε ότι επτά στα δέκα παιδιά κάτω των 16 ετών που διέθεταν λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν από την απαγόρευση, εξακολουθούν να έχουν «κάποιου είδους πρόσβαση».

Στην ανακοίνωσή της το Σάββατο, η κυβέρνηση αναγνώρισε μερικές από αυτές τις προκλήσεις, τονίζοντας ότι οι αυστηρότερες ποινές αποτελούν απόδειξη πως «εντείνει την πίεση στις πλατφόρμες που δεν κάνουν αρκετά».

Πρόσθεσε, επίσης, ότι οι αυξημένες εξουσίες του Επιτρόπου Ηλεκτρονικής Ασφάλειας θα στηρίξουν «πιο αποτελεσματικές έρευνες και πιθανές ενέργειες επιβολής του νόμου».