Στην κεντρική Αυστραλία, περίπου 600 άγριες καμήλες θανατώθηκαν αυτή την εβδομάδα, με στόχο την αποτροπή του «χάους» που προκαλούν τα διψασμένα ζώα σε απομακρυσμένες κοινότητες μετά από παρατεταμένη ξηρασία.

Σύμφωνα με το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο SBS News, η ξηρασία, ενισχυμένη από τον πρόσφατο καύσωνα, οδήγησε μεγάλα κοπάδια καμήλων να εισβάλουν σε αυτόχθονες οικισμούς, καταστρέφοντας σωλήνες νερού και φράχτες καθώς αναζητούσαν πηγές νερού.

Οι κάτοικοι περιγράφουν ομάδες 800 έως 1.000 καμήλων, που κινούνται μαζικά σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις και ονομάζονται «τραίνα καμήλας», φτάνοντας μήκος περίπου 5 χιλιομέτρων κοντά στις περιοχές Mt. Liebig και Papunya.

Μια κοινή επιτροπή, αποτελούμενη από το Περιφερειακό Συμβούλιο MacDonnell και το Κεντρικό Συμβούλιο Γης (CLC), και υπό την εποπτεία της κυβέρνησης της Βόρειας Επικράτειας, ενέκρινε φέτος μια τριήμερη αεροπορική επιχείρηση θανάτωσης για να περιοριστεί η εξάπλωση των ζώων. Το CLC ανέφερε ότι καθημερινά θανατώνονται περίπου 150 καμήλες.

Οι καμήλες πρωτοεμφανίστηκαν στην Αυστραλία το 1840 και μέχρι το 2008 υπολογίζεται ότι περίπου 1 εκατομμύριο περιπλανιόντουσαν στις άγονες περιοχές της Δυτικής Αυστραλίας, της Βόρειας Επικράτειας, της Νότιας Αυστραλίας και του Κουίνσλαντ.

Μια ομοσπονδιακή έκθεση για την περιβαλλοντική κατάσταση έδειξε ότι το Αυστραλιανό Πρόγραμμα Διαχείρισης Άγριας Καμήλας αφαίρεσε περισσότερα από 160.000 ζώα μεταξύ 2008 και 2013.