Εκατοντάδες σέρφερ και κολυμβητές συγκεντρώθηκαν στα νερά της παραλίας Μπόντι στο Σίδνεϊ για να αποτίσουν φόρο τιμής στα 15 θύματα της σφαγής της περασμένης Κυριακής.

Σχηματίζοντας έναν μεγάλο κύκλο στη θάλασσα και θυμήθηκαν σιωπηλά όσους σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Χανουκά.

Οι κηδείες των θυμάτων ξεκίνησαν αυτή την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένης αυτής του νεότερου θύματος, της Ματίλντα, ενός 10χρονου κοριτσιού που πήρε το όνομά του από τους Ουκρανούς γονείς της για την υποδοχή που της επιφύλαξαν στην Αυστραλία.