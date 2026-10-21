Το κατώφλι του δικαστηρίου πέρασε ο οδηγός του οχήματος που φέρεται να χτύπησε και να τραυμάτισε βαρύτατα τη βουλευτή Έλεν Χέινς, η οποία εξακολουθεί να δίνει μάχη στο νοσοκομείο.

Το σοκαριστικό περιστατικό εκτυλίχτηκε το απόγευμα της Δευτέρας (19/10) στη Γουανγκαράτα, μια πόλη που βρίσκεται περίπου 200 χιλιόμετρα μακριά από τη Μελβούρνη. Η 65χρονη ανεξάρτητη βουλευτής, η οποία έχει ξεχωρίσει για τον αγώνα της ενάντια στη διαφθορά και υπέρ της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, στεκόταν κοντά στο πορτμπαγκάζ του δικού της αυτοκινήτου, όταν τη χτύπησε με σφοδρότητα ένα διερχόμενο Land Cruiser (SUV).

Αμέσως μετά το συμβάν, η Έλεν Χέινς διακομίστηκε εσπευσμένα με ελικόπτερο σε νοσοκομείο της Μελβούρνης. Όπως αναφέρει το τηλεοπτικό δίκτυο ABC, η 65χρονη υποβλήθηκε σε κρίσιμη χειρουργική επέμβαση με αποτέλεσμα να χάσει το ένα της πόδι, ενώ η κατάσταση της υγείας της περιγράφεται ως «κρίσιμη, αλλά σταθερή».

Βαρύ κατηγορητήριο για τον 43χρονο οδηγό

Στο εδώλιο κάθισε ο 43χρονος Μπρένταν Νιούτζεντ, εις βάρος του οποίου απαγγέλθηκαν βαρύτατες κατηγορίες. Συγκεκριμένα, κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση που επέφερε σοβαρή σωματική βλάβη, εσκεμμένη πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης, καθώς και για άσκηση βίας κατά δημόσιου λειτουργού. Παράλληλα, βρίσκεται αντιμέτωπος και με κατηγορίες για κατοχή και καλλιέργεια κάνναβης.

Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο δικηγόρος του κατηγορουμένου ανέφερε στο δικαστήριο ότι ο 43χρονος πάσχει από μια σπάνια νευρολογική πάθηση, την εγκάρσια μυελίτιδα, ενώ παράλληλα ακολουθούσε θεραπευτική αγωγή για διάσειση.

Ο Μπρένταν Νιούτζεντ δεν κατέθεσε αίτημα αποφυλάκισης με καταβολή εγγύησης. Ως εκ τούτου, θα παραμείνει προφυλακισμένος μέχρι την επόμενη εμφάνισή του ενώπιον των δικαστικών αρχών, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 4 Φεβρουαρίου του 2027.

Μέχρι στιγμής, τα ακριβή κίνητρα πίσω από την ενέργεια του οδηγού παραμένουν στο σκοτάδι. Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνές τους και αποφεύγουν να προβούν σε οποιαδήποτε εικασία, αναμένοντας την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.