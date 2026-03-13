Η επικεφαλής της αυστραλιανής διπλωματίας διέταξε το βράδυ της Πέμπτης (12/3) τους μη απόλυτα απαραίτητους δημόσιους λειτουργούς να φύγουν αμέσως από το Ισραήλ και από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εξαιτίας της «επιδείνωσης της κατάστασης ασφαλείας» στη Μέση Ανατολή, καθώς ο πόλεμος που μαίνεται διανύει τη 14η ημέρα του.

Αντίθετα, όσα μέλη του προσωπικού κρίνονται απόλυτα απαραίτητα «θα παραμείνουν επιτόπου για να υποστηρίξουν τους Αυστραλούς που το χρειάζονται», σημείωσε η υπουργός Εξωτερικών Πένι Γουόνγκ (φωτό) μέσω X, παροτρύνοντας ταυτόχρονα όλους τους συμπατριώτες της στην περιοχή να «φύγουν από τη Μέση Ανατολή εάν μπορούν και είναι ασφαλές να το κάνουν».

The Australian Government has directed the departure of non-essential Australian officials posted to Israel and the UAE, due to the deteriorating security situation. Essential Australian officials will remain in-country to support Australians who need it. — Senator Penny Wong (@SenatorWong) March 12, 2026

Σύμφωνα με την Καμπέρα, ως αυτό το στάδιο κάπου 2.600 Αυστραλοί, από το σύνολο των 115.000 υπηκόων της χώρας που βρίσκονται επί του παρόντος στη Μέση Ανατολή, έχουν επιστρέψει στην πατρίδα τους.