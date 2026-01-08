Σε σύσταση βασιλικής επιτροπής προχωρά η κυβέρνηση της Αυστραλίας, για τη διερεύνηση της μαζικής ένοπλης επίθεσης στην παραλία Μπόντι, κατά την διάρκεια της οποίας, έχασαν τη ζωή τους 16 άνθρωποι.

Την ανακοίνωση έκανε σήμερα (8/1) ο πρωθυπουργός της χώρας, Άντονι Αλμπανέζε, υπό το βάρος των έντονων δημοσίων πιέσεων, για διαφάνεια και απαντήσεις.

Όπως δήλωσε ο Αυστραλός πρωθυπουργός, βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης, είναι η ενίσχυση της ενότητας και της κοινωνικής συνοχής, στοιχεία που, όπως τόνισε, είναι απαραίτητα για την επούλωση των τραυμάτων που άφησε η τραγωδία. «Έχω επανειλημμένα επισημάνει ότι προτεραιότητά μας είναι η προώθηση της κοινωνικής συνοχής. Αυτό χρειάζεται η Αυστραλία για να επουλωθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας σε δημοσιογράφους.

PM Albanese has announced a Federal Royal Commission into the Bondi Beach terror attack that killed 15 people, appointing former High Court Justice Virginia Bell as commissioner. @JWMartin777 pic.twitter.com/ILYTtVjZ8i — 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) January 8, 2026

Η ομοσπονδιακή έρευνα, η οποία θα διεξαχθεί από Επιτροπή με ευρείες αρμοδιότητες, αναμένεται να εξετάσει τόσο τις συνθήκες, που οδήγησαν στο αιματηρό περιστατικό όσο και τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για την πρόληψη παρόμοιων επιθέσεων στο μέλλον. Σύμφωνα με τον Άντονι Αλμπανέζε, η Επιτροπή θα καταθέσει συγκεκριμένες συστάσεις, για τη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής και της ασφάλειας στη χώρα.

Η ανακοίνωση της βασιλικής Επιτροπής έρχεται σε μια περίοδο έντονου δημόσιου διαλόγου στην Αυστραλία σχετικά με τη βία, την κοινωνική πόλωση και την ανάγκη ενίσχυσης της εμπιστοσύνης στους θεσμούς, μετά το σοκ που προκάλεσε η πολύνεκρη επίθεση στο δημοφιλές παραθαλάσσιο προάστιο του Σίδνεϊ.

Η επίθεση έγινε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης Ισραηλινών. Στην παραλία ήταν συγκεντρωμένα 2.000 άτομα για την εβραϊκή γιορτή Χάνουκα.

Πρωθυπουργός Αυστραλίας: «Στεκόμαστε στο πλευρό των Εβραίων Αυστραλών».

Σε δήλωσή του, ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζε χαρακτήρισε τις εικόνες από το Μπόντι «συγκλονιστικές και οδυνηρές».

Πηγή: Associated Press