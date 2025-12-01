Η αστυνομία της Αυστραλίας ανακοίνωσε σήμερα πως απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βάρος τεσσάρων ανδρών στο Σίδνεϊ που βαραίνουν υποψίες ότι ανήκε σε διεθνές κύκλωμα που μοιραζόταν παιδοπορνογραφικό και «σατανιστικό» περιεχόμενο.

Ερευνητές της έκαναν εφόδους και εκτέλεσαν έξι εντάλματα έρευνας για «διεθνές δίκτυο μετάδοσης σατανιστικού παιδοπορνογραφικού περιεχομένου», σύμφωνα με δελτίο Τύπου της Νότιας Νέας Ουαλίας.

Κατά τη διάρκεια έρευνας, εντοπίστηκε «κύκλωμα παιδεραστών με βάση το Σίδνεϊ που συμμετείχε ενεργά στην κατοχή, στη διανομή και στη διάθεση περιεχομένου μέσω ιστότοπου διαχειριζόμενου διεθνώς».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο νεότερος από τους τέσσερις, ηλικίας 26, 39, 42 και 46 ετών αντίστοιχα, είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο κύκλωμα. Του απαγγέλθηκαν 14 κατηγορίες, ιδίως για χρήση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης, για παράδειγμα) για τη διασπορά παιδοπορνογραφικού περιεχομένου ή την πρόσβαση σε αυτό.

Οι άλλοι τρεις άνδρες άκουσαν να τους απαγγέλλονται κατηγορίες σχετιζόμενες με παιδοπορνογραφικό και κτηνοβατικό περιεχόμενο και κατοχή ναρκωτικών.

Δεν επιτράπηκε η προσωρινή αποφυλάκισή τους υφ’ όσον μετά την καταβολή εγγυήσεων προτού προσαχθούν ενώπιον δικαστηρίου.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ