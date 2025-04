Ένας ψαράς, που ψάρευε από βράχους, έχασε σήμερα τη ζωή του κοντά στο Σίδνεϊ, στην Αυστραλία αφού παρασύρθηκε από κύμα, αυξάνοντας σε έξι τον αριθμό των θανάτων από πνιγμό που σημειώθηκαν το σαββατοκύριακο του Πάσχα στην Αυστραλία, την ανατολική ακτή της οποίας πλήττουν γιγάντια κύματα.

Powerful waves and rough seas have turned deadly across Australia. pic.twitter.com/QxsGXdPcvd

— Daily Mail Online (@MailOnline) April 18, 2025