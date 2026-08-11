Οι Aρχές της Αυστραλίας ανακοίνωσαν σήμερα, Τρίτη 11 Αυγούστου, ότι θα εμβολιάσουν τα είδη των πτηνών που κρίνονται ιδιαίτερα ευάλωτα στο στέλεχος H5 της γρίπης των πτηνών.

Ένα πρώτο κρούσμα εντοπίστηκε για πρώτη φορά τον Ιούνιο στην Αυστραλία, η οποία είχε μέχρι στιγμής αποφύγει τη νόσο. Την περασμένη εβδομάδα, η κυβέρνηση επισήμανε το πρώτο επεισόδιο μαζικών θανάτων στην άγρια πανίδα.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών που αποσκοπούν στην προστασία των πτηνών, οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι θα προβούν σε στοχευμένους εμβολιασμούς για τα είδη σε αιχμαλωσία και τα άγρια είδη.

«Όπου θα είναι δυνατό να εμβολιαστούν τα άγρια πτηνά, θα το κάνουμε, αλλά η προτεραιότητα είναι να εμβολιαστούν τα πτηνά σε αιχμαλωσία», δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος Μάρεϊ Γουάτ. Η Υπουργός Γεωργίας Τζούλι Κόλινς σημείωσε ότι η Αυστραλία θα πρέπει να αναμένει νέους μαζικούς θανάτους πτηνών. «Αυτό θα συνεχίσει να εξαπλώνεται στη χώρα», σημείωσε.

Ανάμεσα στα περισσότερο πληγέντα άγρια πτηνά από το στέλεχος H5 βρίσκονται μεταξύ άλλων τα θαλασσοπούλια και τα αρπακτικά. Οι Αρχές κατέγραψαν χθες, Δευτέρα, 231 επιβεβαιωμένα ή φερόμενα ως θετικά κρούσματα της γρίπης των πτηνών H5 στην Αυστραλία.

Κανένα κρούσμα δεν έχει εντοπιστεί στα πτηνοτροφεία ούτε στην αγροτική παραγωγή της χώρας. Σχεδόν τα μισά είδη άγριων πτηνών της Αυστραλίας και το 83% των θηλαστικών της δεν απαντώνται πουθενά αλλού στον κόσμο.

Το στέλεχος H5 της γρίπης των πτηνών έχει προκαλέσει τον θάνατο πάνω από 13.000 μωρών θαλάσσιων ελεφάντων μετά την προσβολή αποικίας αναπαραγωγής τους στις απομονωμένες Νήσους Χερντ και Μακντόναλντ, δήλωσαν Αυστραλοί επιστήμονες τον Ιούνιο.

Πηγές: ΑΠΕ/ΜΠΕ και AFP