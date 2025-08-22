Ο γιατρός Ντάγκλας Ουίλιαμ ΜακΚάρθι καταδικάστηκε για 14 σοβαρές κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης και οδηγείται στη φυλακή, καθώς το δικαστήριο της Δυτικής Αυστραλίας τον έκρινε ένοχο για αποτρόπαιες πράξεις εις βάρος ανήλικων κοριτσιών.

Η ετυμηγορία ήρθε ύστερα από έξι ώρες διάσκεψης των ενόρκων. Ο ΜακΚάρθι αρχικά δεν έδειξε καμία αντίδραση, όμως αμέσως μετά έκρυψε το πρόσωπό με τα χέρια του. Η δίκη αποκάλυψε ένα καλά οργανωμένο σχέδιο κακοποίησης, με βίντεο και φωτογραφίες που είχε συλλέξει ο ίδιος. Πλήρωσε τουλάχιστον δύο ανήλικες για να κρατήσουν το στόμα τους κλειστό, ενώ είχε προσφέρει ναρκωτικά.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι νόμιζε πως τα κορίτσια ήταν άνω των 16 ετών, όμως η δικαιολογία του χαρακτηρίστηκε «αστεία» από τον εισαγγελέα. Τα θύματα περιέγραψαν με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες πώς χειραγωγήθηκαν, κακοποιήθηκαν και σιωπούσαν από φόβο.

Πηγή: ABC News