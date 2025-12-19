Στην Αυστραλία κηρύχθηκε ημέρα εθνικού πένθους η Κυριακή, όταν θα συμπληρωθεί μια εβδομάδα από την επίθεση δυο ενόπλων με στόχο συνάθροιση με την ευκαιρία εβραϊκής γιορτής στη διάσημη παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, ανακοίνωσε σήμερα ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι (φωτό).

«Η ημέρα αυτή θα είναι ευκαιρία να σταθούμε στο πλευρό της εβραϊκής κοινότητας, να την αγκαλιάσουμε και να μοιραστούμε την οδύνη όλων των Αυστραλών», είπε ο κ. Αλμπανέζι ανακοινώνοντας πως η χώρα θα τιμήσει τα 15 θύματα την Κυριακή 21η Δεκεμβρίου.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός ανακοίνωσε σήμερα εθνικό πρόγραμμα αγοράς πυροβόλων όπλων που έχουν στην κατοχή τους οι πολίτες, ώστε να μειωθεί ο αριθμός τους σε κυκλοφορία, μετά την επίθεση στην διάσημη παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ την Κυριακή που άφησε πίσω 15 νεκρούς, χωρίς να λογαριάζεται ο ένας από τους δράστες.

«Τα φρικτά γεγονότα στην Μπόνταϊ δείχνουν πως πρέπει να αποσύρουμε περισσότερα πυροβόλα όπλα από τους δρόμους μας», τόνισε ο Άντονι Αλμπανέζι.