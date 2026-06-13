Αναστάτωση προκλήθηκε σε παραλία του Σύδνεϋ, με καρχαρία να επιτίθεται σε γυναίκα που κολυμπούσε.

Μια 35χρονη τραυματίστηκε σοβαρά από επίθεση καρχαρία, σήμερα Σάββατο, σε ακτή του Σίδνεϊ, σε μια από τις πιο πολυσύχναστες παραλίες της Αυστραλίας, σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές.

Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών έσπευσαν στην Παραλία Κούτζι στα ανατολικά της πόλης, ύστερα από αναφορές ότι κολυμβήτρια δέχθηκε επίθεση από μεγάλο καρχαρία σε απόσταση περίπου 30 μέτρων από την ακτή.

Η γυναίκα ανασύρθηκε από το νερό από άλλους λουόμενους που κάλεσαν τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, δήλωσε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι το θύμα υπέστη σοβαρά τραύματα στα χέρια και το πόδι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Δείτε βίντεο από το σημείο της επίθεσης:

Αρκετές παραλίες στην περιοχή του Σίδνεϊ έκλεισαν για προληπτικούς λόγους.

Σημειώνεται ότι τέσσερις άνθρωποι έχουν χάσει φέτος τη ζωή τους στην Αυστραλία υπό παρόμοιες συνθήκες.

Σύμφωνα με επιστήμονες, η αυξημένη ανθρώπινη δραστηριότητα στη θάλασσα και η άνοδος της θερμοκρασίας των ωκεανών, λόγω της κλιματικής αλλαγής, ενδέχεται να επηρεάζουν τις μεταναστευτικές διαδρομές των καρχαριών, αυξάνοντας τις πιθανότητες να συναντήσουν ανθρώπους.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP και Reuters