Στην ιστορικότερη κατάσχεση κοκαΐνης στα χρονικά της Αυστραλίας προχώρησαν οι αρχές, εντοπίζοντας 2,7 τόνους του ναρκωτικού θαμμένους σε υπόγειες κρύπτες σε προάστιο του Σίδνεϊ.

Τα ναρκωτικά βρέθηκαν την Παρασκευή 19 Ιουνίου μέσα σε πλαστικά δοχεία στο Λόντονντερι, σε βορειοδυτικό προάστιο του Σίδνεϊ, κάτω από κοντέινερ με ψεύτικα πατώματα που λειτουργούσαν ως κάλυψη, σύμφωνα με τις αρχές.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το φορτίο εκφορτώθηκε από ξένο πλοίο στο Κουίνσλαντ και μεταφέρθηκε στο Σίδνεϊ από εγχώριο εγκληματικό δίκτυο με σκοπό τη διανομή.

Πρόκειται για την πιο σημαντική κατάσχεση κοκαΐνης στην ιστορία της Αυστραλίας, σύμφωνα με ανακοίνωση κοινής μονάδας που είναι υπεύθυνη για τη μάχη εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο νεαροί, 21 και 25 ετών, οι οποίοι προσπάθησαν να διαφύγουν πεζοί.

Σε βάρος τους απαγγέλθηκε κατηγορία για κατοχή με στόχο την εμπορία ποσότητας ναρκωτικού που εισήχθη παρανόμως και αντιμετωπίζουν ποινή ισόβιας κάθειρξης, ενώ έχουν ήδη συλληφθεί ακόμη έξι ύποπτοι.

Ο αρχηγός της ομοσπονδιακής αστυνομίας, Στίβεν Τζέι, τόνισε ότι οι έρευνες συνεχίζονται σε διεθνές επίπεδο για την πλήρη εξάρθρωση του δικτύου.

Σημειώνεται ότι το 2024 οι θάνατοι από κοκαΐνη στη χώρα κατέγραψαν κατακόρυφη αύξηση 28%, φτάνοντας τους 141, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο από το Ινστιτούτο Πένινγκτον, το οποίο διεξάγει έρευνες για την κατανάλωση ναρκωτικών.