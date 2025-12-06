Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Η Νέα Νότια Ουαλία (NSW) στην Αυστραλία, βιώνει ένα εξαιρετικά επικίνδυνο κύμα καύσωνα, το οποίο έχει προκαλέσει την εκτεταμένη εκδήλωση πυρκαγιών σε ολόκληρη την πολιτεία. Οι συνθήκες χαρακτηρίζονται από θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40°C, ξηρούς ανέμους και τοπικές καταιγίδες, δημιουργώντας μια “τέλεια θύελλα” για νέες αναζωπυρώσεις και επέκταση ήδη ενεργών φωτιών.

Η Rural Fire Service (RFS) και η αστυνομία της NSW επιβεβαιώνουν πως πάνω από 50 πυρκαγιές είναι ενεργές, εκ των οποίων τουλάχιστον εννέα παραμένουν ανεξέλεγκτες. Η κατάσταση χαρακτηρίζεται ως “εξαιρετικά επικίνδυνη”, με τις αρχές να εκδίδουν κατεπείγουσες προειδοποιήσεις και να απαγορεύουν οποιαδήποτε χρήση φωτιάς σε εξωτερικούς χώρους.

Καταστροφές κατοικιών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων

Στην περιοχή Koolewong της Central Coast, τουλάχιστον 12 σπίτια έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ δεκάδες ακόμη έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Οι αρχές κήρυξαν την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ζήτησαν από τους κατοίκους να εκκενώσουν άμεσα. Παράλληλα, στη Mid North Coast, στον Bulahdelah, τουλάχιστον 4 σπίτια και αγροτικές εγκαταστάσεις έχουν καεί, πλήττοντας κτηνοτροφικές μονάδες και καλλιέργειες.

Στην περιοχή Upper Hunter, οι πυρκαγιές έχουν κατακάψει πάνω από 10.000 εκτάρια δάσους, ενώ ταυτόχρονα έχουν πληγεί αγροτικές εκτάσεις και ζωικό κεφάλαιο, προκαλώντας σοβαρές οικονομικές συνέπειες για τους παραγωγούς.

Η καταστροφή εκτείνεται και σε υποδομές: τα δρομολόγια τραίνων μεταξύ Gosford και Hornsby διακόπηκαν, ενώ σε πολλές περιοχές οι δρόμοι παραμένουν αδιάβατοι λόγω καπνού και φλoγών.

Κρίσιμες οι επόμενες ώρες

Ο μετεωρολόγος Dean Narramore τόνισε ότι οι επόμενες 48–72 ώρες είναι κρίσιμες για τη NSW, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες, οι ξηροί άνεμοι και οι πιθανές ξερές καταιγίδες (dry lightning) μπορούν να πυροδοτήσουν νέες εστίες.

Η Πολιτική Προστασία της NSW προειδοποιεί τους κατοίκους ότι η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί γρήγορα, και συστήνει σε όλους να είναι έτοιμοι για άμεση εκκένωση, ειδικά σε περιοχές όπως Koolewong, Bulahdelah, Upper Hunter και άλλες ζώνες υψηλού κινδύνου.

Οι συνέπειες για την τοπική οικονομία και τους κατοίκους

Η καταστροφή δασών, αγροτικών εκτάσεων, κτηνοτροφικών μονάδων και κατοικιών πλήττει σοβαρά την τοπική οικονομία, ενώ οι αγρότες και κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε κατάσταση απόγνωσης. Πολλές αποθήκες, στάβλοι και εγκαταστάσεις μεταποίησης έχουν καταστραφεί, ενώ οι παραγωγοί αγωνίζονται να σώσουν ό,τι απέμεινε.

Οι αρχές υπογραμμίζουν ότι οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες για τον έλεγχο των πυρκαγιών και την αποφυγή νέων απωλειών σε ανθρώπινες ζωές, κατοικίες και αγροτική παραγωγή.

Με πληροφορίες από: news.com.au