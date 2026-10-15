Το αυστραλιανό πολεμικό ναυτικό ανακοίνωσε την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου γενικό έλεγχο στις εγκαταστάσεις υγιεινής των πλοίων του, μετά την ανακάλυψη κάμερας σε ένα από αυτά, και συγκεκριμένα στα γυναικεία ντους, σύμφωνα με μαρτυρία γερουσιαστή.

Η συσκευή ανακαλύφθηκε στο πλοίο HMAS Leeuwin, το οποίο είναι ελλιμενισμένο στο Κερνς, στα βορειοανατολικά της χώρας, όπως ανέφερε νωρίτερα σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Άμυνας. Οι έρευνες οδήγησαν στον εντοπισμό ενός «πιθανού υπόπτου», ο οποίος είναι μέλος των ενόπλων δυνάμεων.

Καθολικός έλεγχος και δέσμευση για απόδοση ευθυνών

Ο επικεφαλής του πολεμικού ναυτικού, Ματ Μπάκλεϊ, υποσχέθηκε πλήρη έρευνα για να ρίξει φως σε αυτά τα «απεχθή» περιστατικά: «Προκειμένου να καθησυχαστεί όλο το προσωπικό, η διοικητής του στόλου διεξάγει 100% έλεγχο σε όλες τις εγκαταστάσεις υγιεινής μας», δήλωσε.

Και πρόσθεσε: «Έχετε τη δέσμευσή μου ότι θα αντιμετωπίσουμε αυτήν την πράξη σεξουαλικής βίας με όλη μας την ενέργεια. Κάθε δράστης τέτοιων πράξεων θα λογοδοτήσει».

Καταγγελίες για διαρροή στο διαδίκτυο

Την Τετάρτη, η γερουσιαστής Τζάκι Λάμπι, γνωστή στην Αυστραλία για την ενασχόλησή της με θέματα των ενόπλων δυνάμεων, ανέφερε στους συναδέλφους της στο κοινοβούλιο ότι έλαβε μήνυμα από πρώην μέλος του ναυτικού, το οποίο την ενημέρωνε ότι αρκετές κρυφές κάμερες είχαν ανακαλυφθεί πρόσφατα στα γυναικεία ντους.

«Ακόμη πιο ανησυχητικοί είναι οι ισχυρισμοί ότι εικόνες από αυτές τις κάμερες είχαν αναρτηθεί στο διαδίκτυο πριν από την ανακάλυψή τους», έκανε επίσης γνωστό η ίδια.

Υπενθυμίζεται ότι το 2024, μια εξεταστική επιτροπή είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η σεξουαλική βία αποτελεί «συστημικό πρόβλημα» στους κόλπους των αυστραλιανών ενόπλων δυνάμεων.

Πηγή: france24