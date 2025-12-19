Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Το ποσό των 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων παραδόθηκε στον Άχμεντ Αλ-Άχμεντ, τον άνδρα που, αφοπλίζοντας έναν από τους δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης στο Bondi Beach στο Σίδνεϊ, αναδείχθηκε σε σύμβολο γενναιότητας για την αυστραλιανή κοινωνία.

Τα χρήματα συγκεντρώθηκαν μέσω διαδικτυακής καμπάνιας από περίπου 43.000 ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, ως έμπρακτη αναγνώριση της παρέμβασής του.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφεται η στιγμή που ο 42χρονος, πατέρας δύο παιδιών και συριακής καταγωγής, πληροφορείται το ύψος της δωρεάς. «Το αξίζω;» ρωτά συγκινημένος, με τον άνθρωπο που του παραδίδει την επιταγή να του απαντά: «Κάθε σεντ».

Ερωτηθείς ποιο μήνυμα θα ήθελε να στείλει στους δεκάδες χιλιάδες δωρητές, ο Άχμεντ Αλ-Άχμεντ μίλησε για ενότητα και αλληλεγγύη. «Να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, όλοι οι άνθρωποι, να αφήσουμε πίσω ό,τι κακό και να συνεχίσουμε για να σώζουμε ζωές. Να σώζουμε ζωές», δήλωσε από το κρεβάτι του νοσοκομείου, προσθέτοντας: «Όταν έσωσα τους ανθρώπους, το έκανα από την καρδιά».

Το βίντεο προκάλεσε κύμα συγκίνησης στα κοινωνικά δίκτυα, με χιλιάδες σχόλια που εξήραν τη σεμνότητά του και τον χαρακτήριζαν «ήρωα».

Η τρομοκρατική επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, κατά τη διάρκεια του Χάνουκα, στο Bondi Beach, όπου εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί για τον εορτασμό της πρώτης ημέρας της εβραϊκής γιορτής. Από τους πυροβολισμούς έχασαν τη ζωή τους 15 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα δεκάχρονο κορίτσι, ενώ δεκάδες τραυματίστηκαν σοβαρά.

Ο Άχμεντ Αλ-Άχμεντ, ιδιοκτήτης παντοπωλείου στο Σάδερλαντ, έγινε γνωστός παγκοσμίως όταν κυκλοφόρησε βίντεο στο οποίο φαίνεται να ορμά στον μεγαλύτερο από τους δύο δράστες, να παλεύει μαζί του και τελικά να του αφαιρεί το όπλο. Κατά τη διάρκεια της επέμβασής του τραυματίστηκε, δεχόμενος πολλαπλά πυρά στον ώμο και στο χέρι.

Μιλώντας από το νοσοκομείο, περιέγραψε τη σκηνή λίγο πριν ξεσπάσει η επίθεση: «Ήταν μια όμορφη μέρα, όλοι απολάμβαναν τη στιγμή, γιόρταζαν με τα παιδιά τους, γυναίκες, άνδρες, έφηβοι. Όλοι ήταν χαρούμενοι… τους αξίζει να απολαμβάνουν, είναι δικαίωμά τους». Σε άλλο σημείο τόνισε: «Αυτή η χώρα είναι η καλύτερη χώρα στον κόσμο… Δεν θα στεκόμαστε και θα κοιτάμε άλλο, φτάνει πια. Ο Θεός να προστατεύει την Αυστραλία. Aussie, Aussie, Aussie».

Η εκστρατεία οικονομικής ενίσχυσης για τον Άχμεντ Αλ-Άχμεντ, που ξεκίνησε από την CarHub Australia, προσέλκυσε διεθνές ενδιαφέρον. Μεταξύ των δωρητών ήταν και ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Μπιλ Άκμαν, ο οποίος προσέφερε 99.999 δολάρια. Συνολικά, οι δωρεές μέσω επιβεβαιωμένων καμπανιών στο GoFundMe μετά την επίθεση αγγίζουν τα 5 εκατομμύρια δολάρια.

Παράλληλα, σχεδόν 800.000 δολάρια έχουν συγκεντρωθεί για την οικογένεια της δεκάχρονης Ματίλντα, του νεότερου θύματος. Πάνω από 650.000 δολάρια κατευθύνθηκαν στις οικογένειες της 61χρονης Σοφίας και του 69χρονου Μπόρις Γκέρμαν, οι οποίοι σκοτώθηκαν προσπαθώντας να σταματήσουν την επίθεση. Περισσότερα από 360.000 δολάρια δόθηκαν στην οικογένεια του ραβίνου Έλι Σλάνγκερ, ενώ ακόμη 72.000 δολάρια συγκεντρώθηκαν για τον Μπόρις Τέτλεροϊντ, που τραυματίστηκε μαζί με τον γιο του.

Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, χαρακτήρισε τον Άχμεντ Αλ-Άχμεντ «αληθινό ήρωα» μετά την επίσκεψή του στο νοσοκομείο. Τον συνάντησε επίσης η γενική κυβερνήτης της Αυστραλίας, η οποία του μετέφερε τις ευχαριστίες του βασιλιά Καρόλου, λέγοντας ότι «όλη η χώρα έχει συγκλονιστεί από αυτή την πράξη απόλυτου ηρωισμού». Όπως έγινε γνωστό, ο 42χρονος αναμένεται να τιμηθεί με βραβείο ανδρείας, έχοντας ήδη δεχθεί «πάρα πολλές» σχετικές προτάσεις.

Από τους δύο δράστες της επίθεσης, ο 50χρονος Σατζίντ Άκραμ έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά στο σημείο. Ο 24χρονος γιος του, Ναβίντ Άκραμ, μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο νοσοκομείο και νοσηλεύτηκε σε κώμα για δύο ημέρες, πριν του απαγγελθούν δεκάδες κατηγορίες, ανάμεσά τους και 15 για ανθρωποκτονία.

Με πληροφορίες από: The Guardian