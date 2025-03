Εορταστικές εκδηλώσεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Αυστραλίας έγιναν σήμερα, γεμίζοντας περηφάνια και πραγματική συγκίνηση όλον τον Ελληνισμό.

Mαζικές παρελάσεις και εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στη Μελβούρνη και το Σίδνεϊ, με συμμετοχή πολλών χιλιάδων ομογενών κάθε ηλικίας.

Δυναμικά παρούσες όλες οι ομογενειακές οργανώσεις, εκπροσωπώντας κάθε γωνιά της Ελλάδας και το Ελληνισμού.

Οι μαθητές των ελληνικών σχολείων, τα παιδιά, εγγόνια και δισέγγονα των ομογενών της πρώτης γενιάς αλλά και όσων ακολούθησαν το δρόμο της ξενιτιάς.

Στο Σίδνεϊ πραγματοποιήθηκε η θεία λειτουργία και δοξολογία από τον αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας Μακάριο, παρουσία του Έλληνα Πρέσβη Σταύρου Βενιζέλου και κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας από την Αθήνα και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Martin Place.

Στη συνέχεια η Ελληνική Κοινότητα με την Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας διοργάνωσαν παρέλαση και εκδήλωση μπροστά στην διάσημη όπερα του Σίδνεϊ, ενώ και στις δύο αυστραλιανές μεγαλουπόλεις γινόταν ανάκρουση των εθνικών ύμνων και έπαρση της Ελληνικής Σημαίας.

Στη Μελβουρνη την Ελλάδα εκπροσώπησε η πρόξενος Δήμητρα Γεωργατζόγλου, ενώ η ομοσπονδιακή βουλευτής Μαρία Βαμβακινού μετέφερε τον θερμό χαιρετισμό του Αυστραλού πρωθυπουργού Αντονι Αλμπανίζι. Ακολούθησε η παρέλαση της ομογένειας στο χώρο του Μνημείου Πεσόντων όπου πραγματοποιηθηκε και η τελετή απόδοσης τιμών από την Αυστραλιανή ηγεσία.

Today I represented @PeterDutton_MP at the Greek National Day wreath-laying ceremony. We honour the spirit of 1821 and thank Greek Australians for their lasting contribution to democracy and to our nation. Zito Australia, Ζήτω η Ελλάδα! pic.twitter.com/HUIYtWRKPE

— Keith Wolahan MP (@keithwolahan) March 23, 2025