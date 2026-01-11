Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Η νοτιοανατολική Αυστραλία βιώνει μια από τις σοβαρότερες περιόδους δασικών πυρκαγιών των τελευταίων ετών, με τουλάχιστον έναν άνθρωπο να έχει επιβεβαιωθεί νεκρός, και πάνω από 300 ιδιοκτησίες να έχουν καταστραφεί από τις πύρινες εστίες που μαίνονται στην πολιτεία της Βικτόρια, και άλλες περιοχές.

Οι Αρχές έχουν κηρύξει σε κατάσταση καταστροφής μεγάλο τμήμα της Βικτόριας- την πρώτη από το 2020-ενώ χιλιάδες πυροσβέστες, δεκάδες εναέρια μέσα και δυνάμεις από άλλες πολιτείες επιχειρούν για να περιορίσουν τα μέτωπα που συνεχίζουν να καίνε.

Στην περιοχή του Longwood, περίπου 110 χιλιόμετρα βόρεια της Μελβούρνης, οι Αρχές εντόπισαν ανθρώπινα λείψανα κοντά σε ένα όχημα μέσα στη ζώνη της πυρκαγιάς, σηματοδοτώντας τον πρώτο επιβεβαιωμένο θάνατο που σχετίζεται άμεσα με τα μέτωπα, ενώ η ταυτότητα του θύματος παραμένει άγνωστη.

Οι πυρκαγιές έχουν μετατρέψει σε στάχτη περισσότερα από 350.000 εκτάρια δασικών και αγροτικών εκτάσεων, καταστρέφοντας σπίτια, αγροτικές εγκαταστάσεις και υποδομές. Πολλές κοινότητες έχουν λάβει εντολές εκκένωσης, με ηγέτες να προειδοποιούν ότι οι φωτιές θα παραμείνουν ενεργές για εβδομάδες, λόγω του επικίνδυνου μείγματος υψηλών θερμοκρασιών, ισχυρών ανέμων και παρατεταμένης ξηρασίας.

Ο καπνός από τις πυρκαγιές έχει επιδεινώσει την ποιότητα του αέρα, ακόμη και στη μητροπολιτική περιοχή της Μελβούρνης, με τις Αρχές να συνιστούν στους κατοίκους να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους και να προστατεύουν την υγεία τους, ιδιαίτερα όσοι έχουν αναπνευστικά προβλήματα.

Ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζε, επισκέφτηκε τις πληγείσες περιοχές και ανακοίνωσε πακέτο έκτακτης βοήθειας ύψους 19,5 εκατ. δολαρίων για τους πληγέντες κατοίκους και γεωργούς, περιλαμβάνοντας άμεσες οικονομικές ενισχύσεις και υποστήριξη για την αντιμετώπιση των ζημιών.

Η κατάσταση θεωρείται η χειρότερη από τη σεζόν των πυρκαγιών του 2019–2020 («Μαύρο Καλοκαίρι»), όταν οι φλόγες είχαν καταστρέψει εκτάσεις μεγαλύτερες από την έκταση της Τουρκίας και είχαν στοιχίσει τη ζωή σε 33 ανθρώπους.

Σε πολλές περιοχές της Βικτόρια, οι Αρχές έχουν επιβάλει γενική απαγόρευση φωτιάς, με τα επίπεδα κινδύνου να χαρακτηρίζονται «καταστροφικά», το υψηλότερο δυνατό. Οι κάτοικοι έχουν λάβει επανειλημμένα προειδοποιήσεις για εκκένωση, ενώ ορισμένες κοινότητες αντιμετωπίζουν διακοπές ρεύματος και προβλήματα στην παροχή νερού, λόγω των επιπτώσεων των πυρκαγιών.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η τρέχουσα κατάσταση επηρεάζεται σημαντικά από ένα έντονο κύμα καύσωνα, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40°C σε πολλές περιοχές, δημιουργώντας τις ιδανικότερες συνθήκες για την εξάπλωση μεγάλων πυρκαγιών.

Οι τοπικές και ομοσπονδιακές Αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης και τις εκκενώσεις, προειδοποιώντας ότι η κρίση ενδέχεται να διαρκέσει για πολλές εβδομάδες ακόμη, καθώς οι καιρικές συνθήκες παραμένουν ευνοϊκές για τις φλόγες.

Με πληροφορίες από: Reuters – Sky News