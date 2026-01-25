Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι επέλεξε σήμερα τον Γκρεγκ Μοριάρτι (φωτό) ως τον επόμενο πρέσβη της Αυστραλίας στις ΗΠΑ, αφού ο Κέβιν Ραντ δήλωσε ότι θα παραιτηθεί μετά τις επικρίσεις που δέχθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

🚨 Greg Moriarty, current Secretary of the Department of Defence of Australia, has been chosen to be the next Ambassador to the United States! Replacing Kevin Rudd who resigned. pic.twitter.com/HiRAZfZFQ9 — Ash 🇦🇺 (@TheInspectorAsh) January 25, 2026

Ο Αλμπανέζι δήλωσε ότι ο Μοριάρτι, ο σημερινός γραμματέας του υπουργείου Άμυνας της Αυστραλίας, θα αντικαταστήσει τον Ραντ ως πρέσβης στην Ουάσιγκτον. «Ο κ. Μοριάρτι είναι, κατά τη γνώμη μου, ένας εξαιρετικός Αυστραλός δημόσιος λειτουργός», είπε στην κρατική τηλεόραση (ABC).

Ο Κέβιν Ραντ, πρώην πρωθυπουργός της Αυστραλίας που είχε κάνει επικριτικά σχόλια για τον Τραμπ προτού αναλάβει καθήκοντα πρέσβη στην Ουάσιγκτον, δήλωσε προ ημερών ότι σκοπεύει να αποχωρήσει από τη θέση του τον Μάρτιο, έναν χρόνο πριν από τη λήξη της θητείας του.

Τον Οκτώβριο, ο Τραμπ είχε πει για τον Ραντ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο: «Ούτε εγώ σε συμπαθώ και πιθανότατα δεν θα σε συμπαθήσω ποτέ».

Ο Αλμπανέζι δήλωσε πως η κυβέρνηση Τραμπ έχει ενημερωθεί σχετικά με την επιλογή Μοριάρτι και έχει εκφράσει την ικανοποίησή της.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ