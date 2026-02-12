Επίσημη επίσκεψη στην Αυστραλία πραγματοποιεί από τη Δευτέρα (9/2), ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ, με βασικό στόχο, όπως δήλωσε, να εκφράσει τη στήριξή του στην εβραϊκή κοινότητα μετά τη φονική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ. Ο Χέρτζογκ χαρακτήρισε την αύξηση των αντισημιτικών περιστατικών «τρομακτική και ανησυχητική», επισημαίνοντας ωστόσο ότι «μια σιωπηλή πλειοψηφία Αυστραλών επιθυμεί την ειρήνη».

Έξαρση αντιεβραϊκών επιθέσεων μετά το χτύπημα της 14ης Δεκεμβρίου

Σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Channel Seven, ο Ισραηλινός πρόεδρος μίλησε για «κύμα αντιεβραϊκού μίσους» που εντάθηκε μετά την επίθεση της 14ης Δεκεμβρίου σε παραλία κοντά στο Σίδνεϊ, όπου έχασαν τη ζωή τους 15 άνθρωποι.

«Η κατάσταση είναι τρομακτική και ανησυχητική», δήλωσε, προσθέτοντας ότι παρά την ένταση «υπάρχει μια μεγάλη μερίδα της αυστραλιανής κοινωνίας που σέβεται την εβραϊκή κοινότητα και επιδιώκει διάλογο με το Ισραήλ».

Αντιπαραθέσεις για τον πόλεμο στη Γάζα

Ο Χέρτζογκ απέρριψε ως «αβάσιμες» τις κατηγορίες φιλοπαλαιστινιακών ομάδων, οι οποίες τον κατηγορούν για συνέργεια σε γενοκτονία στη Γάζα.

🇦🇺 Antisemitism in Australia is “frightening” but most people want good relations, Israel’s President Isaac Herzog said on Thursday as he wrapped up a four-day visit and was met by protests in the city of Melbourne.

➡️ https://t.co/5kZlpNylHG pic.twitter.com/muOrrWKUwz — AFP News Agency (@AFP) February 12, 2026



Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης της εβραϊκής κοινότητας στη Μελβούρνη, έκανε λόγο για «ζοφερή και παράδοξη» ατμόσφαιρα, επισημαίνοντας την έντονη αστυνομική παρουσία έξω από τον χώρο.

President @Isaac_Herzog speaking in Melbourne tonight: “It’s obscure and odd that we need to have so many incredible police officers protecting us for the inherent right of us to gather here as proud Jews, to host the President of the only Jewish state on Earth without any… pic.twitter.com/lZttaGd0Rl — Arsen Ostrovsky (@Ostrov_A) February 12, 2026

Απευθυνόμενος στους διαδηλωτές, δήλωσε: «Αν θέλετε να διαμαρτυρηθείτε, πηγαίνετε μπροστά από την ιρανική πρεσβεία ή όποια άλλη πρεσβεία θεωρείτε υπεύθυνη».

Επεισόδια στο Σίδνεϊ και 27 συλλήψεις

Τη Δευτέρα, στο Σίδνεϊ, σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και φιλοπαλαιστινίων διαδηλωτών που αντιδρούσαν στην επίσκεψη του Ισραηλινού προέδρου. Η αστυνομία έκανε χρήση σπρέι πιπεριού και δακρυγόνων, προχωρώντας σε 27 συλλήψεις. Τη διαδήλωση διοργάνωσε η Palestine Action Group, η οποία κατηγορεί τον Χέρτζογκ για «συνέργεια» σε γενοκτονία στη Γάζα και καλεί τις αυστραλιανές αρχές να εξετάσουν το ενδεχόμενο έρευνας εις βάρος του βάσει διεθνών δεσμεύσεων.

Διαδηλώσεις και βανδαλισμοί στη Μελβούρνη

Μεγάλη κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε και στο κέντρο της Μελβούρνης, κοντά σε κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό, με διαδηλωτές να κρατούν παλαιστινιακές σημαίες και να φορούν παλαιστινιακές μαντίλες.Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης ενημέρωσε τις αρχές για γκράφιτι σε κτίριό του με το σύνθημα «Θάνατος στον Χέρτζογκ».