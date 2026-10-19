Μάχη για κρατηθεί στη ζωή της δίνει η ανεξάρτητη ομοσπονδιακή βουλευτής της Αυστραλίας Χέλεν Χέινς, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά όταν χτυπήθηκε και παρασύρθηκε από όχημα έξω από το πολιτικό της γραφείο στη βορειοανατολική Βικτώρια.

Η 65χρονη πολιτικός χτυπήθηκε από ένα λευκό Toyota Land Cruiser έξω από το γραφείο της, στην οδό Μέρφι, στην πόλη Γουανγκαράτα, περίπου 230 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μελβούρνης. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 15:35 το απόγευμα της Δευτέρας τοπική ώρα.

BREAKING: Federal MP Helen Haines was struck by a white Land Rover outside her electoral office on Murphy Street, Wangaratta, at approximately 3:30pm this afternoon. https://t.co/qTndGuTWNu — 7NEWS Melbourne (@7NewsMelbourne) October 19, 2026

#BREAKING: Federal MP Helen Haines has been struck by a car outside her electoral office in Wangaratta. #9News understands the Member for Indi has lost her leg in the incident, in what is believed to be a possible targeted attack. More to come. https://t.co/sexS4tOK5A — 9News Melbourne (@9NewsMelb) October 19, 2026

Αλμπανέζι: «Δεν ήταν ατύχημα»

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, χαρακτήρισε το συμβάν «επίθεση», τονίζοντας ότι δεν επρόκειτο για ατύχημα.

«Δεν ήταν ατύχημα», δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στο ABC.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Βικτώριας, ένας 43χρονος άνδρας από την περιοχή Ταραγουίνγκι συνελήφθη στο σημείο, αφού προηγουμένως ακινητοποιήθηκε από παρευρισκόμενους.

Όπως μετέδωσε το ABC, ένας αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι άκουσε έναν δυνατό κρότο και είδε μια γυναίκα παγιδευμένη ανάμεσα σε δύο αυτοκίνητα.

Εκφράζονται φόβοι για ακρωτηριασμό των ποδιών της

Η Χέλεν Χέινς υπέστη σοβαρά τραύματα στο κάτω μέρος του σώματός της. Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο να χάσει και τα δύο πόδια της εξαιτίας της σοβαρότητας του τραυματισμού της.

Οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν αν το περιστατικό ήταν σκόπιμο και αν ο οδηγός είχε στοχοποιήσει τη βουλευτή. Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί αν η ίδια και ο 43χρονος συλληφθείς γνωρίζονταν μεταξύ τους.

Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία της Βικτώριας επιβεβαίωσε τη σύλληψη του άνδρα από την Ταραγουίνγκι.

«Θα ανακριθεί σχετικά με το περιστατικό», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, προσθέτοντας ότι οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα μαχαίρι από το εσωτερικό του Toyota.

«Σε αυτό το στάδιο, η αστυνομία διερευνά αν επρόκειτο για εσκεμμένη ενέργεια», ανέφερε σχετικά η αστυνομία.

Ο αναπληρωτής αστυνομικός διευθυντής Άσλεϊ Μέισον δήλωσε ότι οι έρευνες συνεχίζονται, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η βουλευτής αποτέλεσε στόχο οργανωμένης ή στοχευμένης ενέργειας.

«Έχουμε ακόμη πολλά να διερευνήσουμε. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, η κατάσταση εξελίχθηκε πολύ γρήγορα το απόγευμα. Έχουμε να διαχειριστούμε έναν εκτεταμένο χώρο εγκληματολογικής έρευνας», σημείωσε.

Όπως πρόσθεσε, οι ερευνητές συνεχίζουν τη συλλογή όλων των διαθέσιμων στοιχείων, προκειμένου να ανασυνθέσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Μεγάλη αστυνομική έρευνα σε εξέλιξη

Όπως μεταδίδει το news.com.au, ο Αυστραλός πρωθυπουργός συγκάλεσε έκτακτη συνέντευξη Τύπου, παρουσία του υπουργού Εσωτερικών Τόνι Μπερκ, προκειμένου να ενημερώσει για την υπόθεση.

Όπως ανακοίνωσε, βρίσκεται σε εξέλιξη ευρείας κλίμακας έρευνα, στην οποία συμμετέχουν η Αυστραλιανή Ομοσπονδιακή Αστυνομία (AFP), η αστυνομία της Βικτώριας και η Αυστραλιανή Υπηρεσία Ασφάλειας και Πληροφοριών (ASIO). Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε και η Κοινή Αντιτρομοκρατική Ομάδα.

Ο κ. Αλμπανέζι υπογράμμισε ότι «είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τα κίνητρα πίσω από το περιστατικό», το οποίο χαρακτήρισε επίθεση.

«Η Χέλεν είναι ένα ιδιαίτερα αγαπητό μέλος της κοινότητάς της και αυτό θα αποτελέσει τεράστιο σοκ για τους ανθρώπους της περιοχής», δήλωσε ο Αυστραλός πρωθυπουργός.

https://t.co/UrTahDx51C — Anthony Albanese (@AlboMP) October 19, 2026

Μιλώντας αργότερα στην ίδια εκπομπή, περιέγραψε τη βουλευτή ως «φάρο φωτός» για την τοπική κοινωνία, τονίζοντας ότι χαίρει μεγάλης εκτίμησης.

«Πρόκειται για ένα σοβαρό περιστατικό και η κατάσταση της υγείας της είναι σοβαρή. Οι σκέψεις μας είναι μαζί της, με την οικογένειά της, τους φίλους της, τους συνεργάτες της και ολόκληρη την κοινότητά της», ανέφερε για να προσθέσει στη συνέχεια:

«Υπάρχει λόγος που η Χέλεν Χέινς είναι τόσο αγαπητή και χαίρει τέτοιας εκτίμησης. Είναι ένας άνθρωπος με ακεραιότητα, που αντιμετωπίζει τους πάντες με σεβασμό».