Σάλο έχει προκαλέσει στην Αυστραλία περιστατικό που καταγγέλλει η 44χρονη ραδιοφωνική παραγωγός Νίκι Όσμπορν, όταν της έγινε σύσταση από υπάλληλο της αεροπορικής εταιρείας της Qantas να καλύψει το ντεκολτέ της, ενώ βρισκόταν στο lounge της εταιρείας. Όπως υποστηρίζει, της ζητήθηκε να κουμπώσει τη ζακέτα της ώστε «να μην προσβληθούν άλλοι πολιτισμοί» που βρίσκονταν στον χώρο. Η Όσμπορν, η οποία φορούσε λευκό σορτς, ροζ κορμάκι και λευκή πλεκτή ζακέτα κατά τη διάρκεια επαγγελματικού ταξιδιού, δήλωσε ότι ένιωσε σοκαρισμένη, ντροπιασμένη και ταπεινωμένη από την παρατήρηση. «Με έκαναν να νιώσω σαν πόρνη στην ίδια μου την πόλη», είπε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την απογοήτευσή της που η σύσταση ήρθε από γυναίκα υπάλληλο.

Radio host Nikki Osbourne says she was made to “feel like a tart” after being told to button up her cardigan to “protect other cultures” in the Qantas lounge of Brisbane airport. pic.twitter.com/RIiYsUVJTX — The Noticer (@NoticerNews) September 22, 2025

Παρόλο που όπως ισχυρίζεται, το ντεκολτέ της ήταν ήδη καλυμμένο από τη ζακέτα, αυτό δεν φάνηκε να αρκεί για το προσωπικό της Qantas. Η εταιρεία, έπειτα από τη δημοσιοποίηση του περιστατικού και την κατακραυγή, επικοινώνησε με την Όσμπορν για να την καθησυχάσει ότι το συμβάν δεν θα επαναληφθεί. Σύμφωνα με την επίσημη πολιτική ένδυσης της Qantas για την είσοδο στα lounges της, απαγορεύεται η πρόσβαση σε επιβάτες που φορούν υπερβολικά casual ή ακατάλληλα ρούχα, όπως ενδύματα γυμναστηρίου, παραλίας ή ύπνου, σκισμένα ρούχα ή ενδυμασίες με προσβλητικά μηνύματα, καθώς και εμφανίσεις με γυμνά πόδια.