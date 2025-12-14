Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές της Αυστραλίας έπειτα από πυροβολιμούς στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ.

Η αστυνομία της Αυστραλίας ανακοίνωσε ότι συνέλαβε δύο άτομα για το περιστατικό, ενώ αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι υπάρχουν τουλάχιστον 13 τραυματίες που έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία.

Η επίθεση με τους πυροβολισμούς έγινε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης Ισραηλινών. Στην παραλία ήταν συγκεντρωμένα 2.000 άτομα για την εβραϊκή γιορτή Χανούκα.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι περίπου στις 18:40 τοπική ώρα, δύο άνδρες αποβιβάστηκαν από όχημα και άνοιξαν πυρ.

Οι Αρχές να εκτιμούν ότι έπεσαν τουλάχιστον 30 πυροβολισμοί.

«Η επιχείρηση της αστυνομίας συνεχίζεται και εξακολουθούμε να καλούμε τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή», τόνισε η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας στο Χ.

Η εφημερίδα Sydney Morning Herald ανέφερε ότι ο ένας φερόμενος ως δράστης τραυματίστηκε από τα πυρά της αστυνομίας και ο άλλος συνελήφθη. Εξάλλου η εφημερίδα σημείωσε ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες, ενώ τα τηλεοπτικά δίκτυα Sky και ABC μετέδωσαν βίντεο που δείχνουν ανθρώπους να κείτονται στο έδαφος.

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο Χ φαίνεται να δείχνουν ανθρώπους στην παραλία Μπόνταϊ να τρέπονται σε φυγή την ώρα που ακούγονται πυροβολισμοί και σειρήνες αστυνομικών οχημάτων.

«Έχουμε ενημερωθεί για μια εξελισσόμενη κατάσταση ασφαλείας στο Μπόνταϊ. Καλούμε τους ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή να ακολουθούν τις ενημερώσεις της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας», δήλωσε νωρίτερα εκπρόσωπος του Αυστραλού πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι.

Tουλάχιστον 10 άτομα φέρεται να τραυματίστηκαν ανέφερε η υπηρεσία ασθενοφόρων της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Σημειώνεται πως η συγκεκριμένη παραλία στην ανατολική ακτή του Σίδνεϊ, έχει μήκος άνω των 3.000 ποδιών και είναι μία από τις πιο γνωστές παραλίες της Αυστραλίας.

Βίντεο που καταγράφηκαν από παρευρισκόμενους φέρονται να δείχνουν δύο άτομα ντυμένα στα μαύρα να πυροβολούν κοντά στην παραλία.