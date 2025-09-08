Ποινή ισόβιας κάθειρξης με δικαίωμα αποφυλάκισης μετά από 33 χρόνια επιβλήθηκε από δικαστήριο της Αυστραλίας, στην Έριν Πάτερσον, που κρίθηκε ένοχη για τον φόνο τριών ανθρώπων μέσω δηλητηριώδους γεύματος με μανιτάρια. Η δίκη της προκάλεσε παγκόσμιο ενδιαφέρον και παρακολουθήθηκε στενά από μέσα ενημέρωσης από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Νέο Δελχί.

Η 50χρονη καταδικάστηκε τον Ιούλιο για τριπλή ανθρωποκτονία, καθώς σε γεύμα στο σπίτι της, το 2023, σέρβιρε δηλητηριώδη μανιτάρια στους γονείς, τη θεία και τον θείο του εν διαστάσει συζύγου της. Η δίκη έγινε στην αγροτική πόλη Μόργουελ, στη Βικτόρια, γνωστή για τα βραβευμένα της τριαντάφυλλα.

Το κίνητρο των φόνων παραμένει άγνωστο. Κατά την ανακοίνωση της ποινής, ο δικαστής Κρίστοφερ Μπιλ τόνισε πως η Πάτερσον προκάλεσε μεγάλο ψυχικό πόνο στα θύματά της και τις οικογένειές τους, ενώ κατηγόρησε την κατηγορουμένη για έλλειψη μεταμέλειας, λέγοντας πως αυτή «ρίχνει αλάτι στις πληγές» των θυμάτων.

Η Πάτερσον θα μπορέσει να ζητήσει αποφυλάκιση υπό όρους σε ηλικία 83 ετών, μετά από 33 χρόνια φυλάκισης. Η υπεράσπισή της έχει 28 ημέρες για να ασκήσει έφεση τόσο στην ενοχή όσο και στην ποινή.

Τον Ιούλιο, ένα σώμα 12 ενόρκων βρήκε την Πάτερσον ένοχη για τη δολοφονία των γονιών του συζύγου της Σάιμον, Ντον και Γκέιλ Πάτερσον, καθώς και της θείας του Χέδερ Γουίλκινσον, στο σπίτι της στο Λεονγκάθα, στη Βικτόρια.

Επίσης κρίθηκε ένοχη για απόπειρα δολοφονίας του συζύγου της Χέδερ, Ίαν.

Ο Σάιμον είχε επίσης προσκληθεί στο μοιραίο γεύμα, αλλά την τελευταία στιγμή αρνήθηκε, στέλνοντας μήνυμα στην αποξενωμένη σύζυγό του ότι ένιωθε «άβολα» να παραστεί.

Την περίοδο εκείνη, η σχέση της Πάτερσον με τον Σάιμον ήταν τεταμένη.

Κατά τη διάρκεια της δίκης που κράτησε πάνω από δύο μήνες, η Πάτερσον υποστήριξε ότι το πιάτο με βοδινό και φύλλο ήταν κατά λάθος δηλητηριασμένο με μανιτάρια «death cap», το πιο θανατηφόρο μανιτάρι στον κόσμο.

Τα μανιτάρια αυτά συγχέονται εύκολα με άλλα βρώσιμα είδη και λέγεται ότι έχουν γλυκιά γεύση που κρύβει την ισχυρή τοξικότητά τους.

Ο μοναδικός επιζών του γεύματος, ο πάστορας Ίαν Γουίλκινσον, δήλωσε ότι νιώθει «μισός ζωντανός» χωρίς τη γυναίκα του.

Πηγή: AFP