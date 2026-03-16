Η πετρελαϊκή κρίση που έχει ξεσπάσει από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μετά και τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, ήδη έχει πλήξει πολύ σοβαρά όλες τις χώρες που εισάγουν αργό πετρέλαιο παγκοσμίως, από το Ιράν αλλά και τις υπόλοιπες χώρες του Κόλπου, εξαιτίας της απότομης ανόδου στις τιμές του.

Ανάμεσα σε αυτές και η Αυστραλία, η οποία εισάγει το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου της, κάτι που μεταφράζεται σε υψηλότερο κόστος καυσίμων, ναυτιλίας και παραγωγής.

Η απόφαση της Αυστραλίας να μην στείλει πλοία στα Στενά του Ορμούζ, πιθανώς σημαίνει τη βραδύτερη δράση της συμμαχίας για την επαναλειτουργία τους, οπότε αναμένεται ανοδική πίεση στις τιμές των καυσίμων στη χώρα αλλά και των αυστραλιανών προϊόντων τις επόμενες εβδομάδες ίσως και μήνες μέχρι να επιλυθεί το ζήτημα.

Χαρακτηριστική είναι η απότομη άνοδος της βενζίνης στη χώρα από τα 1,65 δολάρια Αυστραλίας το λίτρο πριν τον πόλεμο, στα 2,20 δολάρια την περασμένη εβδομάδα, στα πρατήρια του Σίδνεϊ και της Μελβούρνης και στα 2,60 δολάρια ανά λίτρο σήμερα, ενώ η κούρσα ανόδου δείχνει ότι είναι θέμα χρόνου να φθάσει τα 3 δολάρια ανά λίτρο.

Ήδη στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, αλλά και σε άλλες μεγαλουπόλεις της Αυστραλίας, παρατηρούνται τεράστιες ουρές αυτοκινήτων στα πρατήρια καυσίμων, τα οποία λόγω της εμφανούς έλλειψης στα καύσιμα δεν γεμίζουν πλέον τα ρεζερβουάρ των οχημάτων.

Συγκεκριμένα, τα περισσότερα πρατήρια, βάζουν καύσιμα με ποσόστωση στα οχήματα, επί το λαϊκότερο με το… δελτίο, κατά την κρίση πάντα του κάθε πρατηρίου.

Η όλη κατάσταση φυσικά έχει δημιουργήσει εύλογη αναστάτωση στους Αυστραλούς, που βλέπουν τις τιμές στα καύσιμα και όχι μόνο να εξακοντίζονται προς τα πάνω εξαιτίας του πολέμου.

