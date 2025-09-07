Δύο παιδιά 12 και 15 ετών βρέθηκαν νεκρά στη Μελβούρνη μετά από επίθεση με μαχαίρια με δράστες σύμφωνα με την Αστυνομία μέλη συμμορίας νεαρών.

Όπως δημοσίευσε το ertnews,.gr, τα δύο θύματα εντοπίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου 6/9, σε δύο διαφορετικά σημεία σε μικρή απόσταση μεταξύ τους στα δυτικά προάστια της Αυστραλιανής μεγαλούπολης και η Αστυνομία εκτιμά πως τα δύο εγκλήματα σχετίζονται.

Ντετέκτιβ του τμήματος ανθρωποκτονιών της Αστυνομίας της Βικτώρια βρίσκονται στο σημείο σε δύο διευθύνσεις που απέχουν περίπου 200 μέτρα μεταξύ τους στο προάστιο Κόμπλμπανκ, 33 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης.

Το νεότερο θύμα είχε μαχαιρωθεί πολλαπλά μέχρι θανάτου και βρέθηκε σε κατοικία στην οδό Μάρμπλ.

Επρόκειτο για ένα 12χρονο αγόρι που έφερε πολλαπλά σοβαρά τραύματα από μαχαίρι ή μανσέτα.

Οι αστυνομικοί και οι διασώστες που κατέφθασαν έκαναν αγωνιώδη προσπάθεια να τον κρατήσουν στη ζωή αλλά το θύμα κατέληξε επί τόπου, επιβεβαίωσε η αστυνομία.

Λίγα λεπτά αργότερα, εντοπίστηκε το δεύτερο θύμα, ένα αγόρι 15 ετών, επίσης σοβαρότατα τραυματισμένο κοντά στην οδό Κόμπλ, στο ίδιο προάστιο και σε απόσταση περίπου 200 μέτρων.

Ο 15χρονος έλαβε ιατρική περίθαλψη στο σημείο όπου όμως τελικά, κατέληξε.

Ο πατέρας του 15χρονου θύματος Ντάου Ακουένγκ, μίλησε στα μέσα ενημέρωσης που βρίσκονταν στο σημείο, ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Ο Ελμπίνο Ακουένγκ είπε ότι ο γιος του και τα άλλα θύματα επέστρεφαν σπίτι από ένα τοπικό γήπεδο μπάσκετ όταν δέχτηκαν επίθεση από μια ομάδα με μαχαίρια.

«Είπα στην αστυνομία χθες το βράδυ ότι χρειάζομαι μια απάντηση για τον γιο μου. Ο γιος μου απλώς εξαφανίστηκε… έτσι. Είναι μπασκετμπολίστας, όχι εγκληματίας,» συμπλήρωσε ο τραγικός πατέρας.

Οι γείτονες αφηγούνται φρικτές σκηνές

Ένας γείτονας είπε ότι έχει βίντεο από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης του σπιτιού του, στο οποίο καταγράφηκε η στιγμή που το 12χρονο αγόρι φέρεται να δέχτηκε επίθεση από τρία άτομα.

Ο γείτονας δήλωσε ότι το περιστατικό ήταν σύντομο προτού οι τρεις άνδρες εγκαταλείψουν το σημείο.

Μια άλλη γειτόνισσα έτρεξε έξω από το σπίτι της σε μια προσπάθεια να βοηθήσει το παιδί.

«Το παιδί φώναζε “κάποιος ας με βοηθήσει” ξανά και ξανά», ανέφερε η ίδια στα μέσα ενημέρωσης.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες και αναμένονται αναλυτικότερες ανακοινώσεις το μεσημέρι της Κυριακής.