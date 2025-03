Ένας 17χρονος νεαρός συνελήφθη και παραπέμφθηκε με σοβαρές κατηγορίες στη Δικαιοσύνη μετά την απόπειρα που διέπραξε να επιβιβαστεί παράνομα οπλισμένος με μια γεμάτη δίκανη καραμπίνα σε επιβατική πτήση στο αεροδρόμιο Avalon, νοτιοδυτικά της Μελβούρνης.

Ο νεαρός φέρεται να να εισέβαλε στον φυλασσόμενο χώρο της πίστας των αεροσκαφών αφού παραβίασε έναν φράκτη ασφαλείας.

Όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες ο νεαρός φορούσε γιλέκο εργαζομένου και είχε ζώνη με εργαλεία δίνοντας αρχικά την εντύπωση πως άνηκε σε προσωπικό που βρισκόταν εκεί για κάποια εργασία.

