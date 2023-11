Εκατόν εννέα οικολόγοι που συμμετείχαν σε διαμαρτυρία για την προστασία του κλίματος συνελήφθησαν στην Αυστραλία καθώς συμμετείχαν σε αποκλεισμό με καγιάκ του λιμανιού από όπου γίνονται οι μεγαλύτερες εξαγωγές άνθρακα στη χώρα μετά την παρέλευση της προθεσμίας που είχε δοθεί για την ολοκλήρωση της διαμαρτυρίας, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Στολίσκος δεκάδων καγιάκ απέκλεισε το σαββατοκύριακο το λιμάνι Νιούκασλ, στην ανατολική ακτή της Αυστραλίας, απαιτώντας η κυβέρνηση του πρωθυπουργού να τερματίσει τις εξαγωγές ορυκτών καυσίμων, από τις οποίες εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η χώρα.

Οι αρχές είχαν δώσει την άδεια τους να γίνει η κινητοποίηση αυτή για τριάντα ώρες. Μετά την παρέλευση της σκάφη της αστυνομίας πλησίασαν τους διαδηλωτές, που όμως αρνήθηκαν να φύγουν.

Ανάμεσα στους 109 ανθρώπους που συνελήφθησαν ήταν ο πάστορας Άλαν Στιούαρτ, 97 ετών.

Εξήγησε πως βρισκόταν εκεί προκειμένου να συμβάλει να αποφευχθεί η κλιματική καταστροφή «για τα εγγόνια του και τις μελλοντικές γενιές». «Νομίζω πως είναι καθήκον μου να κάνω ό,τι μπορώ και να υψώσω το ανάστημά μου γι’ αυτό που θεωρώ σωστό», πρόσθεσε.

«Επιλέξαμε να πάρουμε το ρίσκο να μας συλλάβουν διότι οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι για να αποφύγουμε την καταστροφική κατάρρευση του κλίματος πρέπει να εξαλείψουμε επειγόντως την καύση ορυκτών καυσίμων», τόνισε η οικολογική οργάνωση Rising Tide, που οργάνωσε τον αποκλεισμό.

Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας ανακοίνωσε πως ανάμεσα στα πρόσωπα που συνελήφθησαν είναι επίσης πέντε ανήλικοι. Δεν διευκρίνισε τις ηλικίες τους.

Αυστραλιανές πολιτείες υιοθέτησαν τα τελευταία χρόνια δρακόντειους νόμους βάζοντας στο στόχαστρο τις διαδηλώσεις για το κλίμα, κάτι που καταδίκασαν μη κυβερνητικές οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ανεξάρτητοι ερευνητές των Ηνωμένων Εθνών.

Στα τέλη της περασμένης χρονιάς, η ακτιβίστρια Ντιάνα Κόκο καταδικάστηκε να εκτίσει 15 μήνες φυλάκισης και οδηγήθηκε στη φυλακή διότι σταμάτησε την κυκλοφορία πάνω σε γέφυρα στο λιμάνι του Σίδνεϊ. Αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους δέκα ημέρες αργότερα, προτού η ποινή της ακυρωθεί από εφετείο.

Η Αυστραλία συγκαταλέγεται στις χώρες με την μεγαλύτερη παραγωγή άνθρακα παγκοσμίως. Η κυβέρνηση των Εργατικών υπό τον πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζι έχει εγκρίνει την κατασκευή νέων ορυχείων άνθρακα και την εκμετάλλευση κοιτασμάτων πετρελαίου και αερίου.