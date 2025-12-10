Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης στην Αυστραλία κατακλύστηκαν από αποχαιρετιστήρια μηνύματα εφήβων λίγες ώρες πριν τεθεί σε ισχύ η αυστηρή απαγόρευση χρήσης τους από άτομα κάτω των 16 ετών. Η ιστορική αυτή ρύθμιση, πρώτη στο είδος της διεθνώς, προκαλεί θλίψη, αντιδράσεις αλλά και συζήτηση για το μέλλον της ψηφιακής ζωής των νέων.

 


Μία «θάλασσα» αποχαιρετισμών εμφανίστηκε στις δημοφιλείς πλατφόρμες , TikTok, Instagram, Reddit, καθώς έφηβοι και ενήλικες χρησιμοποίησαν για τελευταία φορά τα κοινωνικά δίκτυα πριν από τα μεσάνυχτα, οπότε και ενεργοποιήθηκε η νέα αυστραλιανή απαγόρευση. Η νομοθεσία προβλέπει βαριά πρόστιμα για τις εταιρείες που δεν θα αποκλείσουν πρόσβαση στους χρήστες κάτω των 16 ετών.

 


Στο πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνονται σχεδόν όλες οι μεγάλες πλατφόρμες: Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit, καθώς και οι streaming υπηρεσίες Kick και Twitch. Αντίθετα, εφαρμογές όπως το YouTube Kids, το Google Classroom και υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων όπως το WhatsApp παραμένουν προσβάσιμες από ανηλίκους.

 

 

Μέχρι στιγμής, περισσότεροι από 200.000 λογαριασμοί στο TikTok έχουν ήδη απενεργοποιηθεί, ενώ η κυβέρνηση εκτιμά ότι «εκατοντάδες χιλιάδες» ακόμη θα μπλοκαριστούν τις επόμενες ημέρες. Οι πλατφόρμες έχουν αντιδράσει υποστηρίζοντας ότι το μέτρο θα είναι δύσκολο στην εφαρμογή και ίσως απομονώσει ευάλωτα παιδιά.

 

Οι νεαροί Αυστραλοί, μεγαλωμένοι με τα social media, αντιμετώπισαν την ξαφνική απώλεια με θλίψη, χιούμορ αλλά και απ disbelief. «Θα μου λείψετε παιδιά», έγραψε ο 29χρονος σκιτσογράφος Τζος Πάρτινγκτον, γνωστός για τα κωμικά του βίντεο στο TikTok με πάνω από 75.000 ακολούθους. Άλλοι χρήστες δημοσίευσαν memes, αντίστροφα χρονόμετρα και βίντεο με μουσική υπόκρουση το «Skyfall» της Αντέλ.

Στο Reddit, δεκάδες έφηβοι ανέβασαν συγκινητικά μηνύματα. Ένας 13χρονος έγραψε ότι νιώθει «συντετριμμένος», φοβούμενος πως θα χάσει όλη του τη διαδικτυακή κοινότητα και την αγαπημένη του playlist στο YouTube. Κριτική δέχθηκε και ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι, ο οποίος έχασε χιλιάδες ακολούθους μέσα σε μία νύχτα. «Περιμένετε μέχρι να μπορούμε να ψηφίζουμε», σχολίασε χαρακτηριστικά ένας νεαρός στο TikTok του.

 

 

Ωστόσο, δεν λείπουν και οι φωνές που θεωρούν το μέτρο χρήσιμο. «Η απαγόρευση είναι για το καλό μας. Περνάμε ώρες μπροστά σε μια οθόνη», έγραψε ένας έφηβος στο TikTok, εκφράζοντας την πιο μειοψηφική αλλά υπαρκτή θετική πλευρά του διαλόγου.

