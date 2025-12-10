Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης στην Αυστραλία κατακλύστηκαν από αποχαιρετιστήρια μηνύματα εφήβων λίγες ώρες πριν τεθεί σε ισχύ η αυστηρή απαγόρευση χρήσης τους από άτομα κάτω των 16 ετών. Η ιστορική αυτή ρύθμιση, πρώτη στο είδος της διεθνώς, προκαλεί θλίψη, αντιδράσεις αλλά και συζήτηση για το μέλλον της ψηφιακής ζωής των νέων.



Μία «θάλασσα» αποχαιρετισμών εμφανίστηκε στις δημοφιλείς πλατφόρμες , TikTok, Instagram, Reddit, καθώς έφηβοι και ενήλικες χρησιμοποίησαν για τελευταία φορά τα κοινωνικά δίκτυα πριν από τα μεσάνυχτα, οπότε και ενεργοποιήθηκε η νέα αυστραλιανή απαγόρευση. Η νομοθεσία προβλέπει βαριά πρόστιμα για τις εταιρείες που δεν θα αποκλείσουν πρόσβαση στους χρήστες κάτω των 16 ετών.

Many Australian teens, for whom social media is their online safe space, fear that the country’s ban, taking effect on December 10, could leave them feeling isolated and alone, sparking mental health concerns pic.twitter.com/kLXWnHqqzG — Reuters (@Reuters) December 3, 2025



Στο πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνονται σχεδόν όλες οι μεγάλες πλατφόρμες: Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit, καθώς και οι streaming υπηρεσίες Kick και Twitch. Αντίθετα, εφαρμογές όπως το YouTube Kids, το Google Classroom και υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων όπως το WhatsApp παραμένουν προσβάσιμες από ανηλίκους.

Parents in the United States are calling on Congress, urging them to help and crack down on social media companies they blame for their teenagers’ suicides. Australia is days away from enforcing a landmark ban to push social media sites to kick users under the age of 16 off… pic.twitter.com/0hXXV20OJG — Outnumbered (@OutnumberedFNC) December 8, 2025

Μέχρι στιγμής, περισσότεροι από 200.000 λογαριασμοί στο TikTok έχουν ήδη απενεργοποιηθεί, ενώ η κυβέρνηση εκτιμά ότι «εκατοντάδες χιλιάδες» ακόμη θα μπλοκαριστούν τις επόμενες ημέρες. Οι πλατφόρμες έχουν αντιδράσει υποστηρίζοντας ότι το μέτρο θα είναι δύσκολο στην εφαρμογή και ίσως απομονώσει ευάλωτα παιδιά.

Australia’s social media ban leaves a 15-year-old worried about losing touch with friendshttps://t.co/HueWaKjfgY pic.twitter.com/6nnZTvHPNe — The Washington Times (@WashTimes) December 10, 2025

Οι νεαροί Αυστραλοί, μεγαλωμένοι με τα social media, αντιμετώπισαν την ξαφνική απώλεια με θλίψη, χιούμορ αλλά και απ disbelief. «Θα μου λείψετε παιδιά», έγραψε ο 29χρονος σκιτσογράφος Τζος Πάρτινγκτον, γνωστός για τα κωμικά του βίντεο στο TikTok με πάνω από 75.000 ακολούθους. Άλλοι χρήστες δημοσίευσαν memes, αντίστροφα χρονόμετρα και βίντεο με μουσική υπόκρουση το «Skyfall» της Αντέλ.

Στο Reddit, δεκάδες έφηβοι ανέβασαν συγκινητικά μηνύματα. Ένας 13χρονος έγραψε ότι νιώθει «συντετριμμένος», φοβούμενος πως θα χάσει όλη του τη διαδικτυακή κοινότητα και την αγαπημένη του playlist στο YouTube. Κριτική δέχθηκε και ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι, ο οποίος έχασε χιλιάδες ακολούθους μέσα σε μία νύχτα. «Περιμένετε μέχρι να μπορούμε να ψηφίζουμε», σχολίασε χαρακτηριστικά ένας νεαρός στο TikTok του.

Australian mum of late teen says social media ban ‘bittersweet’https://t.co/XRCu7b6f7n — eNCA (@eNCA) December 10, 2025

‘This is the end’: Australian teens mourn loss of social media as ban begins https://t.co/MWKsyQOeko — The Straits Times (@straits_times) December 10, 2025

Ωστόσο, δεν λείπουν και οι φωνές που θεωρούν το μέτρο χρήσιμο. «Η απαγόρευση είναι για το καλό μας. Περνάμε ώρες μπροστά σε μια οθόνη», έγραψε ένας έφηβος στο TikTok, εκφράζοντας την πιο μειοψηφική αλλά υπαρκτή θετική πλευρά του διαλόγου.