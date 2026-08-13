Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Καισάρεια της Τουρκίας, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα, με αποτέλεσμα το ένα από αυτά να διαγράψει ανεξέλεγκτη πορεία και να «εισβάλει» στον εσωτερικό χώρο ενός φούρνου.

Από τη σφοδρή πρόσκρουση προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές, ενώ από θαύμα δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί. Μόνο ένα βρέφος τραυματίστηκε λίγο.

Ευτυχώς, την ώρα της αιφνίδιας «εισβολής» του οχήματος δεν βρισκόταν κανείς πελάτης στον συγκεκριμένο χώρο του καταστήματος, γεγονός που απέτρεψε σοβαρούς τραυματισμούς.

Μοναδικό θύμα του ατυχήματος ήταν το βρέφος, το οποίο τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες, χωρίς να διατρέχει κανέναν κίνδυνο η ζωή του.

«Ήταν σαν έκρηξη» – Σοκαρισμένος ο ιδιοκτήτης

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, περιγράφοντας τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε, παρομοίασε την πρόσκρουση με ισχυρή έκρηξη:

«Ήταν σαν έκρηξη. Το αυτοκίνητο έπεσε στο κατάστημα αφού είχε χτυπήσει πρώτα με άλλο όχημα. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα διαλύθηκαν όλα: τζάμια, τραπέζια και καρέκλες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και διασώστες, ενώ διενεργείται προανάκριση για τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης των δύο οχημάτων.