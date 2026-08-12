Δύο πολίτες στην περιοχή Όαλεν, κοντά στο Γκούλμπερν της Νέας Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλία, εντόπισαν μια πεταμένη βαλίτσα στην άκρη του δρόμου. Κοιτάζοντας στο εσωτερικό της, θεώρησαν ότι περιείχε ανθρώπινο σώμα και ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές.

Η αστυνομία αντιμετώπισε το περιστατικό ως πιθανή σοβαρή εγκληματική ενέργεια και μετέφερε τη βαλίτσα σφραγισμένη σε ιατροδικαστικό εργαστήριο.

Η εξέταση την επόμενη ημέρα αποκάλυψε πως το «πτώμα» ήταν στην πραγματικότητα μια εξαιρετικά ρεαλιστική κούκλα του σεξ, ντυμένη, με μαλλιά, σκουλαρίκι στη μύτη και σημάδια που θύμιζαν εκδορές.

Οι ειδικοί και η αστυνομία υπερασπίστηκαν πλήρως τους χειρισμούς της υπόθεσης.

Οι αστυνομικοί δεν άνοιξαν τη βαλίτσα στο σημείο, ώστε να μην καταστρέψουν κρίσιμα στοιχεία όπως DNA, ίνες ή αίμα στο φερμουάρ, ακολουθώντας την ενδεδειγμένη πρακτική που περιλαμβάνει αρχική εξέταση με ακτινογραφία.

Παρά την αμηχανία, η επιθεωρήτρια της αστυνομίας, Λίντα Μπράντμπερι, δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία μεταμέλεια, καθώς τόσο οι πολίτες όσο και οι αστυνομικοί ακολούθησαν πιστά τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Πηγή: theguardian