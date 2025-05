Οι αυστραλιανές αρχές ξεκίνησαν σήμερα εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσαν οι καταστροφικές πλημμύρες στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον πέντε ανθρώπους.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στην πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας ανέφεραν ότι συνεχίζεται η αποτίμηση των ζημιών από τις πλημμύρες που σάρωσαν την περιοχή τις προηγούμενες ημέρες. «Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν πως τουλάχιστον 10.000 ακίνητα έχουν υποστεί ζημιές εξαιτίας των πρωτοφανών πλημμυρών», αναφέρουν σε δελτίο Τύπου.

Australia: New South Wales is grappling with some of the worst flooding in living memory. The city of Taree is practically underwater, with 48,000 people cut off, potentially for weeks – 7 Newspic.twitter.com/X5fh3q95Ts

